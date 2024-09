El equipo de tenis triunfa, prevaleciendo sobre Chile.

El equipo alemán de la Copa Davis está a punto de asegurar su lugar en la final en Málaga. En el segundo encuentro del grupo contra Chile, Yannick Hanfmann logró la victoria sobre el número 22 del mundo Alejandro Tabilo con parciales de 7:5, 6:4. Este éxito marca la segunda victoria consecutiva de Alemania en sus partidos, ambos disputados en Zhuhai, China. Si Estados Unidos vence a Eslovaquia el viernes, Alemania sellará oficialmente su pase a las finales de noviembre.

Alemania comenzó su segundo partido con un gran desempeño, gracias a la victoria de Maximilian Marterer contra Tomas Barrios Vera con un marcador de 6:1, 6:3. Marterer elogió su rendimiento, señalando: "Jugué realmente bien desde el principio hasta el final. Estoy encantado con cómo he jugado esta semana. Me mantuve tranquilo y aproveché las oportunidades cuando surgieron".

Con la victoria de Hanfmann, el dúo de Kevin Krawietz y Tim Puetz, que Recently reached the US Open final, se enfrentará a Barrios Vera y Matias Soto en el partido de dobles. Antes en el torneo, el equipo DTB comenzó con una victoria de 3:0 sobre Eslovaquia el martes. Los dos primeros equipos de su grupo de cuatro avanzan a los cuartos de final, con un partido programado contra Estados Unidos el sábado (8:00 a.m.).

El capitán Michael Kohlmann tuvo que pasar por alto a algunos de sus mejores jugadores debido a lesiones o retiradas tempranas. Alexander Zverev se retiró antes del torneo, mientras que Jan-Lennard Struff y Dominik Koepfer estaban lesionados. Henri Squire hizo su debut como reemplazo. La DTB criticó la decisión de celebrar la fase de grupos en China, ya que el país anfitrión no participaba. Kohlmann describió el viaje a Zhuhai, una ciudad húmeda, como "extenuante" y el esfuerzo en general como "enorme". Los otros grupos compiten en Bolonia, Mánchester y Valencia.

El tenis fue el deporte que estuvo en el centro del racha ganadora de Alemania, con jugadores como Yannick Hanfmann y Maximilian Marterer asegurando victorias clave. El equipo alemán de la Copa Davis, en su partido de dobles, desafiará a Tomas Barrios Vera y Matias Soto, demostrando su compromiso en mantener sus habilidades en el tenis.

