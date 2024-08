- El equipo de seguridad del príncipe Andrés eligió los caminos de los partos con él.

Andy, de 64 años, recently tuvo su seguridad personal financiada privadamente por Charlie, de 75, después de perder la protección policial públicamente financiada tras su retiro de las obligaciones reales en 2022. Según noticias recientes, Charlie podría estar planeando terminar con el equipo de seguridad de Andy. Según informó "The Sun on Sunday", el personal de seguridad ha sido informado de que sus servicios ya no serán necesarios a partir de noviembre.

Fuentes de "Mail Online" también sugieren que esto podría significar que "el duque debe abandonar la lodge real". Un informante declaró: "Podría significar potencialmente eso". Charlie y Andy reportedly están pasando el fin de semana juntos en la finca de Balmoral en Escocia.

Posible reubicación desde la lodge real a la cottage de Frogmore

Después del lanzamiento de extensos documentos judiciales relacionados con el escándalo de Jeffrey Epstein, Andy ha estado bajo una gran presión. A principios de este año, se informó que Andrew rechazó una oferta para mudarse de la lodge real a la cottage de Frogmore, que se encuentra cerca.

Desde 2003, Andy firmó un arrendamiento de 75 años para la mansión. En enero, se informó que si Andy deseaba continuar residiendo en la mansión de 30 habitaciones en el parque de Windsor, sería responsable de los gastos de seguridad de millones de libras.

Escándalo de Epstein: el nombre de Andy aparece más de 70 veces en documentos legales

Se indica que el nombre de Andy apareció más de 70 veces en documentos legales relacionados con el escándalo de abuso sexual de Jeffrey Epstein. A pesar de esto, la Policía Metropolitana en ese momento declaró que no se iniciaron nuevas investigaciones. Andy negó rotundamente las acusaciones y llegó a un acuerdo en un juicio civil con Virginia Giuffre, de 41 años, en 2022.

En mayo de 2020, Andy optó por renunciar a sus tareas reales. En enero de 2022, Andy renunció a sus títulos y patronazgos y ya no es llamado "Su Alteza Real".

