El equipo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino North Carolina Courage despide a su entrenador tras las acusaciones de manipulación sexual y mala conducta.

El despido se produjo tras un informe de investigación de The Athletic que se publicó el jueves por la mañana y que cita a jugadores que afirman que durante años Riley utilizó su influencia y poder para acosar sexualmente a los jugadores y, en un incidente, obligó a un jugador a mantener relaciones sexuales con él.

Riley ha negado las acusaciones.

En un comunicado publicado en Twitter, el Courage dice que despidió a Riley tras los informes de "acusaciones muy graves de mala conducta".

La comisionada de la NWSL, Lisa Baird, también emitió un comunicado el jueves tras el despido de Riley, diciendo: "Me sorprendió y disgustó leer las nuevas acusaciones reportadas en The Athletic esta mañana. La liga, de acuerdo con el Courage de Carolina del Norte, ha reaccionado rápidamente en respuesta a estas nuevas acusaciones, y el ex entrenador Paul Riley ha sido despedido".

"Al mismo tiempo, estamos informando de estas nuevas acusaciones al US Center for SafeSport para su investigación. Un entorno de trabajo seguro es una prioridad máxima para la liga y su propiedad colectiva", añadió Baird.

The Athletic informó que entrevistó a más de una docena de jugadoras que jugaron bajo las órdenes de Riley desde 2010 y a otras personas relacionadas con el fútbol femenino.

Una exjugadora que jugó para Riley en tres equipos diferentes, Sinead Farrelly, describió cómo un Riley casado la obligó a ir a su habitación de hotel para tener relaciones sexuales. Farrelly describió estar bajo el control de Riley, diciendo: "Me sentí reclamada. Sinceramente, esa palabra lo describe perfectamente para mí, porque tengo la sensación de que él fue de un lado a otro, miró a sus posibles clientes y se fijó en mí. Me reclamó, eso es lo que sentí. Recuerdo que pensé: '¿Alguien más está viendo esto?' Me sentí bajo su control".

Otro incidente relatado describe cómo Riley coaccionó a Farrelly y a su compañera de equipo Mana Shim para que volvieran a su apartamento y las presionó para que se besaran. Shim describió una ocasión en la que Riley la invitó a una sesión de filmación de un partido en su habitación de hotel y la saludó vistiendo sólo ropa interior. Otras ex jugadoras, que desean permanecer en el anonimato, dijeron que el ex entrenador hizo comentarios inapropiados sobre el peso y la orientación sexual.

The Athletic pidió a Riley que comentara su supuesta mala conducta, a lo que respondió que las afirmaciones de los ex jugadores eran "completamente falsas". Según The Athletic, Riley les dijo en un correo electrónico: "Nunca he tenido relaciones sexuales con estos jugadores ni les he hecho insinuaciones sexuales."

En sus desmentidos a The Athletic, Riley dijo que "existe la posibilidad de que haya dicho algo en el camino que haya ofendido a alguien", pero no "menospreció" a los jugadores. Riley también negó haber revisado la película del partido en su habitación de hotel.

La CNN no ha podido ponerse en contacto con Riley de forma independiente para que hiciera comentarios.

La Federación de Fútbol de EE.UU. suspendió el jueves la licencia de entrenador de Riley y declaró en parte que "el comportamiento abusivo descrito por los valientes atletas que lo han denunciado es repulsivo, inaceptable y no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad."

Varias futbolistas profesionales se mostraron indignadas por las acusaciones, entre ellas Megan Rapinoe, jugadora de la selección femenina de EE.UU. y del OL Reign, que dijo en Twitter el jueves: "Mana & Sinead sois tan fuertes y estamos con vosotras :corazón: A todos los que en una posición de poder dejaron que esto sucediera, lo escucharon y lo desestimaron, firmaron el traslado de este monstruo a otro equipo sin ninguna repercusión, que os jodan, sois todos unos monstruos y podéis presentar TODOS vuestra dimisión inmediatamente".

"Hombres, protegiendo a hombres, que abusan de mujeres. Lo diré otra vez, hombres que protegen a hombres que abusan de mujeres. Quemadlo todo. Que rueden todas sus cabezas", añadió Rapinoe en otro post.

Fuente: edition.cnn.com