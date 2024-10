El equipo de la DFB capitaliza inesperadamente el optimismo de Ghana.

Otro local de Stuttgart: Julian Nagelsmann incluye a Jamie Leweling en la selección nacional de fútbol de Alemania. La nueva cara rechaza el hogar de su padre, que anteriormente lo había alabado como una "promesa". La nominación llega inesperadamente, pero Hansi Flick había estado considerando la situación de Leweling detrás de escena.

Leweling se encontró dividido. "Un asunto pesado", afirmó el fenómeno de Stuttgart en referencia al debate sobre la elección de jugar para Ghana o Alemania, y suspiró: "He reflexionado suficiente. No puedo encontrar una solución". Pero ahora, la ha encontrado: Leweling, descendiente de Ghana, aspira a un puesto en la selección alemana después de 11 apariciones con la U21 y lo asegura.

Nagelsmann seleccionó al jugador de 23 años, después de que Jamal Musiala (problemas en la cadera) se retirara de los partidos de la Liga de Naciones en Bosnia y contra los Países Bajos (11 y 14 de octubre) - como el sexto profesional de VfB Stuttgart. Que Leweling esté disponible para la selección también se debe a su antecesor.

Leweling es "difícil de defender"

Incluso Hansi Flick en persona respaldó a Leweling para jugar por Alemania. El asistente de Flick, Danny Röhl, visitó a Leweling durante el verano de 2022 mientras estaba de duties de entrenamiento con la selección nacional U21 en el campamento de entrenamiento del Union Berlin. La conexión se fortaleció y Leweling describió la oportunidad como un "gran honor" representar a la youth del DFB.

Parecía que Alemania ya había perdido la batalla por el talento. En otoño de 2020, el natives de Núremberg, que jugaba para Greuther Fürth en ese momento, fue nominado por Ghana para los clasificatorios de la Copa de África contra Sudán. "Es un joven whose name is on everyone's lips and has sparked the interest of many top-tier teams", se regocijó el entrenador nacional Charles Akonnor y lo apodó una "esperanza futura".

Sin embargo, ese futuro ahora está con el DFB - también porque Leweling respetuosamente rechazó la oferta de Ghana en ese momento. Y ¿qué esperará Nagelsmann? El entrenador de VfB, Sebastian Hoeneß, Recently alabó la habilidad de Leweling para marcar goles, su velocidad y físico, destacando que el ala es "difícil de defender". Además, "también es muy disciplinado defensivamente y está ansioso por defender. Eso lo hace muy valioso para nosotros". Y para el DFB.

La convocatoria es "fantástica" para Leweling, dijo Hoeneß en una reciente conferencia de prensa de VfB: "S

