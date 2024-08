- El equipo de investigación está profundizando en las circunstancias que rodean la desaparición de un lujoso yate.

Tras el vuelco del lujoso yate "Bayesian" cerca de la costa siciliana, las autoridades han iniciado una investigación por varios casos de homicidio involuntario. El objetivo principal es determinar si el barco de vela se hundió debido a una mala evaluación de una tormenta inminente. Sin embargo, en este momento, la investigación no se centra específicamente en el capitán o en cualquier otro miembro de la tripulación.

Durante el incidente del lunes, siete personas fallecieron cerca de la costa italiana, incluyendo al magnate británico Mike Lynch. Quince personas fueron rescatadas, incluyendo a la mayoría de la tripulación. El magnate de la tecnología Lynch estaba en el viaje de vela junto a su familia, amigos y asociados comerciales para celebrar una sentencia judicial a su favor.

Investigadores: El yate fue golpeado por un embudo de agua

Según los investigadores, el "Bayesian" fue golpeado por un embudo de agua en las primeras horas de la mañana durante una tormenta con velocidades de viento que superaban los 100 kilómetros por hora, lo que resultó en su hundimiento en cuestión de minutos. Durante una conferencia de prensa en Palermo, el fiscal del estado Raffaele Cammarano declaró: "Fue un evento repentino y abrupto". Sin embargo, otros capitanes en la zona ya habían asegurado sus barcos con anterioridad.

Los embudos de agua, según el Servicio Meteorológico Alemán, aparecen cuando el aire frío desciende durante una tormenta, choca con el suelo y se expande en una dirección rectilínea. Por lo general, aparecen como una "pared blanca" que se mueve a velocidades increíbles desde una corta distancia. A menudo, causan más daños que los tornado.

La recuperación puede tardar varias semanas

Los investigadores planean obtener información de la llamada caja negra del yate de lujo de 56 metros de longitud, que aún no ha sido localizada. Además, las autoridades desean posponer el ensanchamiento de la investigación hasta la recuperación del barco, lo que podría tardar varias semanas. El yate de 500 toneladas -uno de los barcos de vela más grandes del planeta- está sumergido a un kilómetro del pequeño puerto de Porticello en 50 metros de agua.

Sin embargo, las autoridades no han descartado la posibilidad de que ciertas personas hayan sido identificadas como sospechosas y registradas en un registro de sospechosos. Esto les permitiría acceder a los archivos bajo la ley italiana. El fiscal del estado Ambrogio Cartosio mencionó: "Nothing should be hurried. One ought to comprehend who could be held responsible. This might pertain to the captain and crew, as well as the manufacturer."

Investigación sobre la tasa de supervivencia de la tripulación

En particular, se está investigando por qué, aparte del chef del barco, todos los miembros de la tripulación sobrevivieron, pero solo la mitad de los doce pasajeros. Se sospecha que las víctimas estaban sorprendidas en sus camarotes mientras dormían y no pudieron escapar. Se han informado informes de una fiesta la noche anterior. Según los investigadores, no se realizaron pruebas de alcohol en los supervivientes.

Mientras tanto, la hija de Lynch, Esme, se despidió de su hermana menor Hannah (18) con palabras afectuosas. "Ella es mi ángel pequeño, mi heroína", se leyó en un comunicado familiar. "Hannah solía entrar corriendo a mi habitación y acurrucarse a mi lado. A veces estaba radiante, a veces era traviesa, a veces buscaba consejos. Sin importar las circunstancias, me brindaba amor incondicional". Esme no estaba a bordo. La madre sobrevivió al desastre.

Lynch era uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Amasó miles de millones con la venta de su empresa de software a la conglomerada estadounidense Hewlett Packard. Sin embargo, la adquisición resultó ser un desastre, lo que llevó a prolongados litigios legales. Recientemente, un tribunal absolvió a Lynch.

