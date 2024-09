El equipo de fútbol de Dortmund, Borussia, está emulando al club de élite, el Real Madrid.

En el partido inaugural de la actual Liga de Campeones, el subcampeón del año anterior, Borussia Dortmund, demostró su habilidad en Brujas. El resultado de 3-0 (0-0) parece un poco exagerado. Dortmund puede confiar en alguien que trabajó duro hacia este logro durante el verano. "Inalcanzable", es la consenso.

Durante el verano, Jamie Gittens tuvo tiempo de sobra. Se deshizo de su nombre compuesto y trabajó intensamente con su entrenador personal en el campo. Una y otra vez, se adentró desde el flanco izquierdo en el área penal, tomó un momento para evaluar la situación y marcó. Con el inicio de la nueva temporada, Borussia Dortmund dijo adiós a Jadon Sancho en la banda, y el jugador de 20 años encajó perfectamente, replacing a Eintracht Frankfurt en su primer partido de la Bundesliga.

Poco después de entrar como suplente, envió el balón a la esquina lejana y selló un contraataque tardío para la victoria de Dortmund por 2-0. Volvió a suceder cuando se convirtió en el nuevo destacado sustituto de la Bundesliga. Dos veces burló a la defensa, incluso los tentó para que marcaran, y luego celebró con sus compañeros.

Mientras tanto, los belgas se enfurecieron. La danza alrededor del balón es uno de los trucos predecibles del fútbol. Es un movimiento que lleva a los oponentes al desespero porque, aunque predecible, es casi indemostrable cuando se ejecuta a la perfección. Las generaciones anteriores de defensores de la Bundesliga recordarán para siempre con dread la carrera de Arjen Robben desde el flanco derecho hasta el centro del área penal. Ese es el camino que Gittens quiere tomar, ese es el sueño de todo jugador. El inglés de 20 años aún está lejos, pero sin duda ha comenzado ese viaje y está ganando reconocimiento nacional e internacional en los primeros días de la temporada 2024/2025.

Jamie Gittens disfruta del éxito, Marcel Sabitzer no lo hace

"Cuando Jamie entra en el campo a los 16 años, simplemente es imparable", observó el director deportivo de Borussia Dortmund, Sebastian Kehl. perhaps ya estaba evaluando las ofertas que llegarían para un jugador tan consistentemente capaz. Ser un joven talento en Dortmund siempre ha significado tener el potencial de unirse a las filas de la élite del fútbol internacional. Los modelos a seguir Erling Haaland y Jude Bellingham aún están frescos en la memoria de Dortmund. Pero por supuesto, un club debe fortalecer continuamente su reputación. Con Gittens, podría ser posible. Pero eso fue solo un pensamiento que burbujeaba debajo de la superficie en este 18 de septiembre de 2024. La temporada y el nuevo equipo de Dortmund aún están en la fase de exploración. Queda mucho tiempo para tales scenarios de final de temporada.

"Fue un buen día, ganamos y estoy muy satisfecho", dijo Gittens, sosteniendo el trofeo del Jugador del Partido. Puede exhibirlo en su sala de estar, es un premio merecido. Uno que trabajó duro para obtener. "Entro en el campo, trato de divertirme y trato de dejar mi marca en el juego", explicó. Le tomó menos de diez minutos después de sustitución para que Marcel Sabitzer tomara el centro del escenario. Sin embargo, Sabitzer no había encontrado diversión en el campo antes.

Sahin lo había vuelto a desplegar en la posición ofensiva de la banda, con la intención de mantener el control sobre Maxim de Cuyper, el peligroso lateral izquierdo de Brujas. "El seis es mejor", dijo el austriaco después del partido. La banda no es su "posición ideal", pero ultimately, el entrenador tiene la última palabra. "Es algo que se respeta", dijo brevemente. "Hay situaciones en las que lo necesitamos en otras posiciones", dijo Sahin, ofreciendo consuelo a su jugador: "También jugará numerosos partidos en el seis". Estos fueron los únicos momentos bajos de esa primera noche de la Liga de Campeones de la temporada para Dortmund.

Brujas descubre soluciones, Dortmund espera

Borussia había sido paciente. Durante mucho tiempo, el equipo de Dortmund había estado topando con el bloque profundamente asentado de Brujas con mucha posesión, solo para rebotar en él. Durante mucho tiempo, el equipo de Dortmund tuvo que soportar contraataques amenazantes. Incluso después de las sustituciones de Gittens y Felix Nmecha, que reemplazó a Pascal Groß en la segunda mitad, Dortmund parecía haber perdido el control del juego. "El juego fue un poco lento, y no encontramos muchas soluciones en el último tercio. Teníamos mucha posesión, pero no éramos buenos presionando el contraataque", dijo el capitán Emre Can después del partido. "Eso necesita mejorar. No fue todo bueno, pero tomamos los tres puntos, y eso es lo que importa".

Solo después de las sustituciones en el minuto 68, Dortmund recuperó el control. Diez minutos antes, el entrenador Nuri Sahin ya había hecho cambios, trayendo a Serhou Guirassy, que marcó el gol de apertura con un penal tardío, y a Waldemar Anton por Ramy Bensebaini. No fue suficiente. También porque el centrocampista de 23 años Raphael Onyedika encontró soluciones rápidas cada vez que Dortmund perdía el balón. Los belgas seguían llegando al lado atacante correcto con intercambios rápidos, pero seguían fallando. Cuanto más duraba el primer partido de la Liga de Campeones, más paradójicamente seguro parecía el triunfo del equipo visitante de Westfalia.

Al igual que su renombre a nivel mundial, Borussia Dortmund mantuvo a

El equipo derrotado, liderado por el portero Simon Mignolet, se quedó resonando las frases habituales en situaciones así. El exportero de Liverpool, que regresó a su Bélgica natal en 2019, reconoció: "Jugamos bien. Hasta el minuto 75, estábamos controlando, tuvimos muchas oportunidades. Si hubiéramos marcado en el momento adecuado, habríamos ganado aquí. Desafortunadamente, ellos marcaron de un tiro desviado. El 0:3 es excesivo. No lo merecemos. Hicimos un buen partido" que perhaps no se quede en la memoria de Brujas por mucho tiempo. Esto es común en las primeras etapas de una temporada de la Liga de Campeones, independientemente del nuevo formato que incluye una enorme tabla de 36 equipos.

Julian Brandt habla sobre marcar en los momentos oportunos

El equipo visitante se hizo con los puntos y ahora mira hacia la renovación. Se enfrentará al VfB Stuttgart este fin de semana, quien demostró durante su partido contra el Real Madrid que podía mantenerse contra el titán del fútbol europeo durante un período prolongado. Muchos equipos han tenido experiencias similares. Piensa, por ejemplo, en Union Berlin, RB Leipzig, Bayern Munich y Dortmund mismo, quienes enfrentaron desafíos similares el año pasado. En un sentido, Brujas no fue una excepción.

De hecho, el enfoque del juego estaba más en cómo Dortmund aseguraría la victoria que si asegurarían los tres puntos para Dortmund. "No se trata solo de los primeros 45 minutos, sino de los 90 completos para marcar goles. A veces se necesita paciencia. Fue difícil, pero lo logramos hoy", explicó el mediocampista Julian Brandt, manteniendo la compostura de un vencedor, en DAZN.

Lo que nos diferencia es que marcamos los goles desde el banquillo. Al igual que nuestro encuentro contra Frankfurt, fueron los suplentes quienes influyeron en el resultado. Sin embargo, también se pueden marcar goles tarde en el partido", agregó Brandt. Al igual que nuestra victoria contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, fue Jamie Gittens, ahora libre de su nombre de doble barril en la pretemporada, quien alivió las preocupaciones de Dortmund sobre una estrella que luchaba en la Liga de Campeones. Nuestro entrenamiento dio sus frutos.

