- El equipo de Darmstadt está experimentando un malestar.

Tras la decepcionante derrota por 0:4 de Darmstadt 98 ante Elversberg y haber obtenido solo un punto en sus primeros cuatro partidos de liga, el entrenador en jefe Torsten Lieberknecht tomó una difícil decisión y renunció a su cargo en el equipo recién relegado a la Bundesliga.

Al explicar su decisión, el entrenador de 51 años dijo: "Siempre he creído que nadie está por encima del club, y eso me incluye a mí. Espero que mi renuncia ayude a todos a avanzar y a unir nuestras fuerzas para los desafíos venideros".

El club concedió oficialmente la solicitud de Lieberknecht después de extensas discusiones. El director deportivo de Darmstadt, Paul Fernie, dijo: "Valoramos mucho a Torsten y estamos muy agradecidos por su contribución a lo largo de los años. Sin embargo, para el éxito del SV 98, es esencial tener toda la energía y el compromiso en el giro deportivo".

Lieberknecht, quien ha estado con los Hessians desde el 1 de julio de 2021, dirigió 112 partidos oficiales. A pesar de haber llevado al equipo de vuelta a la Bundesliga en 2023, solo lograron 17 puntos en la temporada anterior, finalizando como el equipo con menos puntos y siendo relegados. La tendencia negativa continuó en la nueva temporada con el equipo en el penúltimo lugar después de su tercera derrota.

El presidente Rüdiger Fritsch expresó su decepción, diciendo: "Hoy no es un buen día para el SV Darmstadt 98. Un individuo dedicado que ha contribuido enormemente al club ya no es nuestro entrenador".

Lieberknecht estaba devastado por su rendimiento contra Elversberg. Fernie elogió al entrenador, whose responsibilities will be temporarily handed over to the existing coaching team of Darius Scholtysik and Ovid Hajou. "No es común en el fútbol profesional fomentar una relación que permita una comunicación honesta y abierta en una situación tan desafiante. Esto vuelve a destacar la actitud y el carácter de Torsten", dijo Fernie.

Fritsch es optimista sobre el futuro, creyendo que "a largo plazo, los resultados recientes no serán recordados, sino las fantásticas victorias que Torsten trajo al SV 98". Sin embargo, la alegría inicial en el Böllenfalltor ya no estaba presente, y la pesada derrota por 0:4 ante Elversberg el sábado tuvo un gran impacto en Lieberknecht.

Dado su rendimiento decepcionante, Lieberknecht sintió que era el momento de un cambio. "Solo el entrenador es responsable en el fútbol, y eso soy yo

