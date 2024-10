El equipo de Blaswich DFB está provocando molestia entre los lugareños.

Manuel Neuer ya no está en la imagen, Marc-André ter Stegen gravemente herido: la situación de los porteros de la selección alemana de fútbol está en el aire. El nuevo jefe Julian Nagelsmann incorpora a Janis Blaswich como tercer portero. Algunos expertos encuentran esto poco convencional.

Se creía ampliamente que el enigma de los porteros en la selección alemana de fútbol se resolvería solo: el veterano Manuel Neuer ya no está, mientras que su reemplazo Marc-André ter Stegen está gravemente herido. Kevin Trapp, que ha estado en el borde o en la selección durante años, no está en la contienda en este momento. Esto reduce las opciones para Nagelsmann. Oliver Baumann, obviamente, estaría en la Liga de las Naciones, junto con Alexander Nübel. Pero, ¿quién sería la tercera opción? Bernd Leno del FC Fulham habría sido la elección obvia. Titular habitual y jugando con frecuencia contra los mejores de la Premier League.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Leno no está disponible, y sorpresa, sorpresa, Janis Blaswich se une al equipo en su lugar. El jugador de 33 años, cedido del RB Leipzig al Red Bull Salzburg, es su número uno indiscutible y juega regularmente en la Liga de Campeones. Esto convenció a Nagelsmann. También mencionó que Blaswich había rendido bien cuando formó parte del equipo A anteriormente. Es el "ajuste perfecto" como tercer portero, según Nagelsmann. Muchos expertos discrepan. La decisión de personal está causando descontento. Por ejemplo, de Lothar Matthäus.

"Eso es una sorpresa para mí", dijo el récord de jugadores nacionales y experto en televisión a RTL/ntv y sport.de. Admitió que no tenía a Blaswich "en su radar". "No ha entregado las actuaciones destacadas en Salzburg que tuvo en el RB Leipzig. Esperaba a Bernd Leno porque Kevin Trapp aún está lesionado", evaluó Matthäus. "Para mí, Leno era el portero más experimentado que sería seleccionado por el entrenador nacional".

Fredi Bobic fue aún más crítico con la nominación: "Bernd Leno no está en ninguna parte. No tengo idea de por qué no está", dijo el ex campeón europeo y funcionario de larga data en Sky. "La mezcla que he visto ahora no me impresiona en absoluto". El ex portero nacional Roman Weidenfeller también no puede entender la decisión del entrenador. "Bernd Leno tiene, en mi opinión, la mayor experiencia internacional. Que ahora no se le considera en absoluto es bastante sorprendente. Para mí, Bernd Leno es definitivamente un portero nacional que debería estar en el equipo".

Una razón plausible para la omisión de Leno: se informa que Leno no está en buenos términos con ter Stegen. Ter Stegen volverá a ser el número uno después de su recuperación, como destacó Nagelsmann: "Tiene todo el tiempo que necesita para recuperarse por completo". Pero por ahora, la batalla de los porteros está entre Baumann y Nübel. Nagelsmann prometió a Baumann, veterano de Hoffenheim, su debut en la DFB. "Olli tuvo un gran comienzo con muchos buenos partidos en la Bundesliga y la Liga Europa. Se merece un partido de la selección nacional". Sin embargo, la situación es tal que "no sabemos con certeza si uno de ellos jugará ambos". Esto significa que el jugador cedido del Stuttgart Nübel puede esperar hacer su debut en la selección nacional en Múnich contra los Países Bajos.

