El equipo de América se apodera de la Copa Solheim victoria sobre Europa por primera vez en cuatro años

Lilia Vu, que estaba 2 atrás con solo 2 hoyos por jugar, aseguró la victoria para las estadounidenses en el par-4 18, ejecutando un approacheshot impresionante que aterrizó a solo unos pies del hoyo, seguido de meter el putt de birdie para asegurar el punto crucial. Albane Valenzuela de Europa tuvo la oportunidad de prolongar el partido pero falló su intento de putt de birdie de 30 pies, abriendo el camino para la espectacular actuación de Vu.

Vu expresó sus sentimientos después del partido, diciendo: "No puedo ponerlo en palabras. Me sentía como si no hubiera contribuido lo suficiente al equipo esta semana, así que quería hacer algo. En el 16, le dije a mi caddie que no había hecho mucho por el equipo, y luego adivina qué, terminé en la arena trasera del 16. Me sentí como 'oh, no, tengo que hacer un up-and-down', y ella había estado haciendo uno-putts en casi todos los greenes, así que pensé que también iba a hacer birdie en ese hoyo. Pero no lo hizo, y luego logré un up-and-down desde la arena y somehow hice birdie en el 17, terminando el trabajo en el 18 y asegurando el punto medio".

El equipo USA dominó la competencia en el Club de Golf Robert Trent Jones en Virginia, con el objetivo de recuperar la Copa Solheim, que ganaron por última vez en 2017. Europa ganó en 2019 y 2021, conservando la Copa en 2023 cuando los equipos empataron 14-14.

EE. UU. Tomó una ventaja masiva de 6-2 en el primer día de golf, estableciendo un nuevo récord. La número uno del mundo, Nelly Korda, lideró el desafío de EE. UU., Ganando ambos partidos mientras EE. UU. Mostraba su dominio.

El segundo día vio a Europa intentando cerrar la brecha, pero el equipo USA continuó frustrando los esfuerzos europeos y mantuvo una ventaja de 10-6 al final del segundo día.

Entrando al día tres, Europa necesitaba un repetición del Milagro de Medinah de la Copa Ryder 2012 para tener una oportunidad de ganar. En ese torneo, Europa también estaba retrasada por cuatro puntos en el día final pero logró una victoria histórica de 14.5-13.5, ganando ocho partidos y empatando uno de los doce partidos individuales.

Mientras la británica Charley Hull mostró una ronda excepcional de golf para derrotar a Korda en el primer partido individual y comenzar un posible regreso europeo, finalmente no fue suficiente.

La estadounidense Megan Khang, Rose Zhang y Allisen Corpuz todas aseguraron victorias el domingo, mientras que Andrea Lee, Lauren Coughlin y Vu aseguraron puntos medios para sellar la victoria para Estados Unidos.

El birdie de Lilia Vu en el hoyo 18 fue un testimonio de su pasión por el deporte, ya que se sintió impulsada a contribuir más al equipo. El desempeño dominante del equipo USA en el golf a lo largo de la competencia también subrayó su dedicación a ganar la Copa Solheim.

