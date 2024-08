- El equipo antiterrorista también está protegiendo a Star-Guest.

Antes de que comiencen los conciertos dentro de las paredes del estadio, hay una gran presencia de fuerzas del orden, incluidas unidades especializadas. Se han establecido zonas restringidas masivas y controles de entrada rigurosos. A partir del miércoles, Coldplay está programado para presentar cuatro conciertos consecutivos y agotados en Viena como parte de su gira "Music of the Spheres". A pesar de la alerta antiterrorista aumentada después de la cancelación de los tres conciertos de Taylor Swift, estos shows están programados para continuar. Las medidas de seguridad reforzadas, incluso en el sector de transporte público, no son solo para Coldplay.

Se espera que más de 240,000 fanáticos asistan a los cuatro días de conciertos consecutivos, con Chris Martin (47), el líder de la banda, cantando canciones como "Viva La Vida". Se insta a los fanáticos a tener en cuenta las colas más largas debido a las inspecciones de identificación y bolsas exhaustivas. No se permiten bolsas más grandes que el tamaño A4 y botellas de agua. Los medios de comunicación austríacos citan al Ministro del Interior Gerhard Karner diciendo que la policía está "extremadamente" preparada para este evento.

¿Un concierto secreto de Swift como apertura?

En agosto, los conciertos de Taylor Swift (34) fueron abruptamente cancelados debido a sospechas de amenazas terroristas. La insatisfacción de los fans austríacos de Swift remains sin respuesta por parte de la cantante. Sin embargo, hay un destello de esperanza para los Swifties: la estación de radio austríaca "Ö3" sugiere que la artista estadounidense podría aparecer como invitada sorpresa en uno de los shows de Coldplay. Con su "The Eras Tour" finalizando en Londres el 20 de agosto, ella tiene el tiempo.

Los fanáticos de Coldplay no están impresionados

Una aparición no anunciada de Taylor Swift podría no significar mucho para muchos de los 195,000 seguidores de Coldplay que compraron entradas para uno de sus tres shows agotados en Viena. Los conciertos de Coldplay están completamente agotados. Según "The Sun", la cantante está buscando "desesperadamente" una forma más adecuada de compensar privadamente por las molestias. "The Sun" especula que Taylor Swift podría rodar su próximo video musical en Viena.

