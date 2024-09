- El episodio final menos satisfactorio de "Juego de Tronos" se gana el título desafortunado.

Según un nuevo informe publicado por "Daily Mail", se ha identificado la peor serie de televisión de todos los tiempos. Aunque el último episodio de la épica fantástica "Game of Thrones" logró colarse en el top 10 de peores finales de series, el final de "House of Cards" se lleva el título. Este episodio de 2018 obtuvo un mísero 2.6 sobre 10 en "IMDB", lo que representa una caída del 55% respecto al promedio de calificación de los episodios de 8.1.

La serie de Netflix se enfrentó al desafío de continuar sin su actor principal, Kevin Spacey, quien fue acusado de mal comportamiento. En el último episodio de "House of Cards", hay un enfrentamiento mortal en la Casa Blanca entre Doug Stamper (Michael Kelly) y la presidenta Claire Underwood (Robin Wright). Este final también superó análisis anteriores de finales de series decepcionantes.

El final de "Game of Thrones" queda en tercer lugar

El capítulo final de la serie de manga "The Promised Neverland" también parece haber decepcionado a los espectadores, ocupando el segundo lugar en este nuevo estudio. Superando incluso el controvertido final de "Game of Thrones", esto causó revuelo en 2019, con fans incluso iniciando una petición en línea para una nueva temporada final "que tenga sentido". Desafortunadamente, sus esfuerzos no tuvieron éxito.

La serie "Killing Eve" ocupó el cuarto lugar en el análisis de los finales de series más decepcionantes. Fue seguida por "Dexter", "Dos hombres y medio", "Ragnarok" y "Power". "Bloodline" y "MythBusters" completaron la lista en noveno y décimo lugar, con sus episodios finales probablemente no siendo bien recibidos por los espectadores.

A pesar de estar en la lista de los peores finales, el último episodio de "Game of Thrones" aún generó cierta controversia, lo que llevó a los fans a iniciar una petición en línea para una nueva versión. De manera interesante, el final de "Game of Thrones" ocupa el tercer lugar en esta nueva evaluación de conclusiones de series decepcionantes.

