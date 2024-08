- El epidemiólogo Hendrik Streeck está buscando un escaño en el Bundestag.

El reputado virologo Hendrik Streeck aspira a un escaño en el Bundestag. El de 47 años logró un voto en la asociación del distrito de Bonn de la CDU, sirviendo como candidato local de los Demócratas Cristianos para las elecciones federales de 2025. Según un representante del partido, Streeck obtuvo un impresionante 71,7% de los votos. Por lo tanto, se le permite correr como candidato directo de la CDU en el distrito de Bonn. Streeck logró superar al presidente del distrito de la CDU, Christoph Jansen.

"Nuestra ciudad necesita una figura destacada en Berlín nuevamente, que comprenda las luchas del presente y ponga en marcha estrategias adecuadas", comentó Streeck. "Estamos frente a una elección crítica, no solo para Bonn, sino para Alemania en su conjunto. Es crucial tender puentes entre las divisiones sociales, combatir el populismo y renovar la fe en nuestras instituciones democráticas".

Streeck serves as the head of the Institute for Virology at the University Hospital in Bonn. During the COVID-19 pandemic, he gained widespread notoriety through numerous media appearances, where he offered balanced perspectives on the virus. He emphasized the importance of neither downplaying nor overhyping the virus.

Un distrito con historia

Antes de la pandemia, Streeck ya se había unido a la CDU, según él mismo dijo. Sus aspiraciones para postularse al Bundestag se revelaron en noviembre de 2023.

Las elecciones federales están programadas para finales de septiembre de 2025. En las elecciones federales de 2021, la candidata de los Verdes, Katrin Babette Uhlig, ganó el distrito de Bonn. Sin embargo, este distrito tiene una significación histórica para la CDU - Konrad Adenauer fue elegido anteriormente allí.

