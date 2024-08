- El epidemiólogo Hendrik Streeck está buscando un escaño en el Bundestag.

El renombrado virólogo Hendrik Streeck aspira a un escaño en el Bundestag. El de 47 años logró un voto dentro de la rama de Bonn del CDU, con los democristianos seleccionando a su representante local para la contienda electoral del Bundestag de 2025. Streeck obtuvo un impresionante 71,7% de los votos, según informó un representante del partido. Esta victoria le concede el privilegio de competir como candidato directo del CDU en la circunscripción de Bonn. Streeck superó al presidente del distrito del CDU, Christoph Jansen.

En una declaración, Streeck afirmó: "Nuestra ciudad necesita un defensor poderoso en Berlín de nuevo, alguien que reconozca las pruebas de nuestra época y tome medidas adecuadas. Nos dirigimos hacia una elección crucial, no solo para Bonn, sino para la totalidad de Alemania. El enfoque está en bridar la brecha social, combatir el populismo y revitalizar la fe en nuestras organizaciones democráticas".

Streeck está haciendo campaña en la circunscripción de Konrad Adenauer

Streeck serves as the director of the Institute of Virology at the University Hospital Bonn. His media appearances during the COVID-19 pandemic catapulted him into the limelight as one of the nation's most recognized scientists. Streeck voiced his opinions against trivializing the virus but also against exaggerating its threats.

Reportedly, Streeck became a CDU member prior to the pandemic, according to his own account. His intentions to run for the Bundestag came to light in November 2023.

The Bundestag elections are scheduled for the end of September 2025. In the 2021 Bundestag elections, the Green Party's Katrin Babette Uhlig clinched the Bonn constituency. However, the CDU carries a distinct historical influence in the region - Konrad Adenauer was previously elected there.

