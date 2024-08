- El entusiasta de Oasis, Schweitzer, tiene expectativas para conseguir entradas para conciertos

Entusiasta Alexander Schweitzer, un fanático de Oasis, no puede esperar para la preventa de entradas para su concierto de Britpop. "Me he registrado en la plataforma en línea, estaré allí temprano el sábado por la mañana, con los dedos cruzados para ser uno de los afortunados que consiga una entrada", compartió el Ministro Presidente de Renania-Palatinado con "Rhein-Zeitung" en Coblenza. "Live Forever" es su canción favorita, confesó ante la pregunta.

Se rumorea que los hermanos Gallagher, Noel y Liam, planean compartir el escenario nuevamente el próximo año. Hasta ahora, Oasis tiene 15 presentaciones programadas en el Reino Unido. Incluso se habla de una gira más grande, Perhaps even in North America.

La noticia del regreso de Oasis llega casi quince años después de que los hermanos Gallagher tuvieran una gran pelea, y marca los treinta años desde que lanzaron su álbum de debut "Definitely Maybe".

Alexander espera que otros fans de Oasis también logren obtener entradas para el concierto de Britpop. La gira rumoreada en Norteamérica podría atraer a un gran número de otros aficionados a la música.

Lea también: