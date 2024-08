El entusiasmo anticipado de Beyoncé en la Convención Nacional Demócrata experimentó una dramática deflación.

Había una gran expectación entre muchos a medida que se acercaba la última noche de la Convención Nacional Demócrata, no solo porque la vicepresidenta Kamala Harris estaba a punto de recibir la nominación del partido, sino también porque se esperaba que la mujer detrás del himno de su campaña pudiera "robar el trueno" y "atravesar las aguas" en el United Center de Chicago.

Al igual que los rumores populares en la cultura popular, las especulaciones sobre la posible presencia de Beyoncé en la Convención Nacional Demócrata (CND) aparecieron y desaparecieron, principalmente en las redes sociales.

Desde que CNN informó en julio que Beyoncé había dado permiso a la vicepresidenta Harris para usar su canción de 2016 "Freedom" en su campaña presidencial, surgieron preguntas.

¿Beyoncé apoyaría oficialmente a Harris? ¿Había posibilidad de un concierto en su apoyo? Y, lo que más sorprendió, ¿Beyoncé y Taylor Swift, dos de los artistas más grandes del mundo, podrían colaborar para apoyar a Harris en Chicago?

Algunas personas señalaron aparentes señales que sugerían una aparición inevitable de Beyoncé en la convención - se rumoreaba que su jet privado había aterrizado en O'Hare, la banda de la casa ensayaba canciones de Beyoncé y se veían chalecos "Cowboy Kamala" entre la delegación de Washington. Parecía plausible que apareciera.

Shasti Conrad, presidenta del Partido Demócrata de Washington, compartió sus opiniones con el Washington State Standard, destacando su aprecio por ambas, la cantante y la vicepresidenta, y su pertenencia a la "Beyhive" y el "KHive".

"La Beyhive es esencialmente lo que el KHive construyó sobre ella - una base de fans apasionados de ambas", dijo Conrad. "Así que decidimos celebrar a estas dos mujeres increíbles de color y este momento cultural y político".

Un emoji de abeja publicado por Emily Ruiz, directora política de la Casa Blanca, avivó aún más la expectación.

Dado el ambiente de concierto durante toda la semana en la CND, llena de estrellas, y la aparición sorpresa de Oprah Winfrey el miércoles por la noche, y un posteo de la cuenta "Angry Staffer" que prometía un evento monumental el jueves, todos esperaban con ansias lo que estaba por venir.

"Me han hecho jurar secreto, pero no querrás perderte la CND esta noche", decía el posteo ahora eliminado. "Si pensaste que la sorpresa de Oprah fue grande, espera".

Para el jueves por la noche, TMZ anunció que Beyoncé actuaría. Los medios de comunicación, incluidos CNN, contactaron a los representantes para confirmar; mientras tanto, las redes sociales contenían la respiración.

Dado el historial de presentaciones de Beyoncé en eventos democráticos - como el baile inaugural de 2008 del presidente Barack Obama, la segunda investidura presidencial de Obama en 2013 y un concierto preelectoral en Ohio para Hillary Clinton en 2016 - y su respaldo al boleto Biden-Harris en 2020, parecía inevitable.

Sin embargo, el sueño de la cultura popular llegó a su fin cuando The Hollywood Reporter reveló que Beyoncé no participaría en la CND.

"Nunca estuvo programada para estar en Chicago", dijo la representante de Beyoncé, Yvette Noel-Schure, a CNN.

TMZ publicó una disculpa con letras de la canción "Texas Hold ‘Em" de Beyoncé para enmendar su error.

"Para citar a Beyoncé: tenemos que poner nuestras cartas sobre la mesa, sobre la mesa... nos equivocamos en esta", decía la historia revisada.

La cuenta "Angry Staffer" que parecía haber iniciado el rumor inicial también publicó una disculpa, reconociendo: "Re: rumor de invitado especial - no estoy seguro de dónde empezó, pero las personas que me lo dijeron no son propensas a la exageración".

Sin embargo, la sed de fantasías en internet continúa.

Elizabeth Wagmeister de CNN contribuyó a esta historia.

A pesar de la expectación y las especulaciones, la representante de Beyoncé confirmó que no estaba programada para actuar en la CND, desvaneciendo las esperanzas de muchos que esperaban una colaboración entretenida entre Beyoncé y Taylor Swift.

La emoción por el posible entretenimiento en la CND permaneció alta, con la posible aparición de Beyoncé como un tema de conversación importante, a pesar de la confirmación final de que no participaría.

