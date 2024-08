- El entrenamiento en hielo podría llevarnos al espacio.

Rabea Rogge tuvo una oportunidad única gracias a un entrenamiento de expedición en el helado Spitzbergen: podría convertirse en la primera mujer alemana en volar al espacio. Durante el entrenamiento en el alto norte, conoció a Chun Wang y habló con él sobre el cosmos, contó la joven de 28 años a la agencia alemana de prensa. Seis meses después, llegó la solicitud: Wang, que se hizo rico con criptomonedas, tenía tres plazas libres en una misión de varios días con la empresa estadounidense SpaceX. ¿Le gustaría unirse? "¡No podría haber soñado con eso!" dijo.

Rogge actualmente se encuentra en EE. UU., donde está realizando un programa de entrenamiento para el vuelo. La joven de Berlín no es ajena a la vida en el extranjero. Estudió para su licenciatura y maestría en Zúrich y pasó un año estudiando en Estocolmo en el medio. Si la misión espacial no hubiera surgido, ahora estaría pursuing su doctorado en robótica en el Ártico en Trondheim, Noruega. Pero ahora ha sido liberada de eso.

Entrenamiento en centrifugadora y entrenamiento técnico

La misión podría comenzar ya al final del año, por lo que Rogge no tiene mucho tiempo para prepararse. Ya ha completado los exámenes médicos, el entrenamiento en centrifugadora y el entrenamiento de expedición, dijo. Recientemente comenzó el entrenamiento técnico en California. "Ahí es donde realmente aprendes a volar la cápsula".

Es el mismo programa que el de los astronautas de la agencia espacial estadounidense NASA y de la Agencia Espacial Europea ESA que también vuelan en la cápsula "Dragon" de SpaceX, dijo. "Pero por supuesto, los astronautas estatales tienen muchas más unidades de entrenamiento porque no están en el espacio solo por tres a cinco días, sino por varios meses".

Vuelo sobre el Ártico y la Antártida

Durante la misión "Fram2", nombrada en honor a un barco de investigadores polares noruegos en el siglo XIX, el equipo planea observar las regiones polares, el Ártico y la Antártida. Rogge es la científica del equipo de cuatro personas. Está a cargo de investigar un misterioso resplandor en el cielo, entre otras cosas. Además de Chun Wang, el equipo incluye a un filmmaker noruego, un guía polar australiano y Rogge misma.

La joven de 28 años definitivamente no tiene miedo a nuevos desafíos. Durante sus estudios, se unió a un equipo que salió a construir un satélite. "Logramos construir un prototipo como equipo de recién llegados dentro de un año, probarlo en un vuelo parabólico y ganar ultimately una competencia de ESA", recordó. Fue un tiempo increíblemente inspirador.

Luego le habló a Wang sobre su experiencia con el equipo de satélites durante la expedición de Spitzbergen. "Así es como Chun y yo starting talking about space projects". Chun Wang, whose Chinese name is Wang Chun, describes himself as a Bitcoin millionaire and a perpetual world traveler. Comes from the Chinese metropolis of Tianjin but took Maltese citizenship last year.

La joven de 28 años quiere representar bien a Alemania y Berlín

Si la misión despega, Rogge será la primera mujer alemana en el espacio. "That wasn't the first thing I thought of when I agreed to participate in the mission", dijo. Pero ahora, por supuesto, hará todo lo posible para representar bien a Alemania y su ciudad natal de Berlín.

Hasta ahora, doce hombres alemanes han estado en el espacio. La ESA quiere animar a más mujeres a aplicar para hacer el equipo más diverso, dijo el astronauta alemán Alexander Gerst hace tres años. "Whether young or old, man or woman: we simply can't afford to fly only one-sided crews", dijo. Las mujeres de EE. UU. ya han estado en el espacio.

Matthias Maurer, el último alemán en el espacio hasta hace poco, también anima a las niñas y mujeres que sueñan con una carrera en el espacio. Maurer elogió a su colleague estadounidense Kayla Barron, quien estuvo con él en la Estación Espacial Internacional ISS. "She's a fantastic astronaut, and she does many things better than us guys".

La astronauta de reserva de la ESA Nicola Winter cree que no solo una mujer alemana debería volar al espacio, sino doce, como muchos hombres han hecho hasta ahora. Después del anuncio del vuelo, habló en Instagram, expresando su felicidad por Rogge si funciona. Pero, notó que en realidad es un vuelo turístico. Lo que se necesita realmente es investigación médica, biológica y de materiales con muchas mujeres en el espacio, "porque las mujeres funcionan biológicamente de manera diferente que los hombres".

Winter enumera el número de mujeres que estaban destinadas a ser las primeras mujeres alemanas en el espacio, contando al menos siete. Nunca sucedió. ¿Y si no funciona para Rogge? La joven de 28 años no se rinde. "I had planned to apply for the next round of ESA selections".

