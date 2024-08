- El entrenador Schuster está mostrando su actitud "relajada" antes del comienzo del partido contra el Friburgo.

Por primera vez en dos años y medio, un nuevo entrenador estará en el banquillo del SC Freiburg en un partido oficial este fin de semana. Sin embargo, el partido de la primera ronda de la DFB-Pokal contra el equipo de tercera división VfL Osnabrück el sábado (15:15/Sky) es poco probable que sea una prueba verdadera para Julian Schuster - los primeros dos partidos de la Bundesliga contra VfB Stuttgart y FC Bayern Munich serán una mejor indicación.

"Estoy sorprendido de lo relajado que estoy", dijo el sucesor del entrenador culte Christian Streich antes de su debut. El entrenador y el equipo se han encontrado bien, todos han aceptado los cambios bien. "Si lo hubiera imaginado antes, lo habría pintado así", explicó el de 39 años.

En principio, se está acercando a su primer cargo de entrenador con gran optimismo, lo que difiere de Streich, que era más un pesimista práctico. El trabajo de Schuster con el equipo aún se basa en el de su predecessor, bajo cuyo mando también jugó y trabajó como entrenador puente entre la youth y los profesionales durante seis años.

Schuster quiere jugar más ofensivamente

La plantilla ha remained largely the same, con solo Yannik Keitel (VfB Stuttgart) dejando el club. Schuster ha hecho algunos ajustes en el entrenamiento y el sistema de juego. Quiere presionar más alto en ciertas situaciones y jugar más ofensivamente y creativamente en general, incluso si significa ser más vulnerable a los contragolpes - como se ha visto en los partidos amistosos.

"Inicialmente, podríamos tener una fase de aclimatación", dice el capitán del SC Freiburg Christian Günter. Sin embargo, los jugadores pueden identificarse plenamente con los cambios "porque se ajustan a nuestras fortalezas".

La falta de experiencia del nuevo entrenador, su relativa juventud y el hecho de que solía jugar con algunos de sus actuales jugadores no importa a los profesionales. "Tiene una autoridad fundamental", dice el nuevo fichaje Patrick Osterhage. "Se nota que quiere transmitir contenido. Habla mucho con nosotros sobre detalles, y estoy convencido de que hace que los jugadores mejoren".

Durante la preparación, Schuster se ha visto bromeando con los jugadores, abrazándolos, pero también siendo claro y crítico cuando algo no le gusta. La "palabra clave" para él en cuanto al equipo es "juntos". Como Streich, lo exige vehementemente: "Es absolutely la prerequisite basic, no matter what we do, we do it together".

Freiburg se enfrenta a "física absoluta" en la Pokal

"Sé que necesitamos darnos tiempo, y que también necesito dármelo a mí mismo", explica el novato en el cargo de entrenador. Sin embargo, la plantilla ya ha demostrado que es capaz de desempeñar un buen papel en la Bundesliga. Primero, sin embargo, el SC necesita superar el primer obstáculo de Osnabrück. "No te gustaría tener un oponente y un estadio así en la primera ronda", dice Schuster. Osnabrück está caracterizado por "física absoluta".

El equipo de Freiburg ya está advertido sobre los de Baja Sajonia. En la temporada 2021/22, solo lograron vencer a Osnabrück en la segunda ronda de la Pokal en una tanda de penaltis en el estadio ajustado del puente de Bremen. Osnabrück también estaba en la 3. Liga en ese momento.

"It's good that many players have this experience, we don't have to warn them", dice Schuster. After that, the SC even made it to the Pokal final, but lost to RB Leipzig in a penalty shootout.

