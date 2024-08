- El entrenador Hürzeler en conversaciones con Hummels:

Entrenador Fabian Hürzeler ha confirmado conversaciones con el exjugador nacional Mats Hummels sobre una posible transferencia al club de la Premier League Brighton & Hove Albion. "Puedo decir que las condiciones son las adecuadas - de lo contrario no habríamos seguido adelante con el asunto. Las conversaciones fueron muy positivas, tanto a nivel profesional como personal", dijo el de 31 años a la estación de televisión Sky.

Hürzeler ha estado en contacto con la familia Hummels durante algún tiempo. El entrenador de ascenso del St. Pauli agregó: "Tenemos un gran respeto el uno por el otro, tuvimos buenas conversaciones, pero ultimately the player has to decide if he can fully identify with the club. En última instancia, se trata de lo que el jugador quiere y si puede comprometerse plenamente. Y eso cuenta a partir de ahora".

El defensa central de 35 años es actualmente agente libre después de que su contrato con el club de la Bundesliga Borussia Dortmund expirara. Una mudanza a los siete veces campeones italianos FC Bologna no se materializó a pesar de una oferta. También se dice que West Ham United de la Premier League tiene a Hummels en su radar.

Después de considerar diversas ofertas, Mats Hummels podría considerar un cambio de la Premier League inglesa a un club alemán, perhaps the German Bundesliga, como reflexiona sobre su futuro. Independientemente de cualquier posible movimiento a la Premier League, los fanáticos de Hummels en la Bundesliga aún esperan ansiosamente su posible regreso al fútbol alemán de primera división.

Lea también: