El entrenador Fiél agudiza los sentidos del Hertha antes del partido de la copa

El entrenador de Hertha, Cristian Fiel, ve importantes desafíos mentales para sus profesionales en el partido de la Copa DFB contra el equipo de la tercera división Hansa Rostock. Espera una "muy buena, muy cargada" atmósfera en el Ostseestadion para el partido de primera ronda del domingo (3:30 PM/Sky). "Hablaré con los chicos sobre esto. Porque lo más importante es: tienes que estar mentalmente preparado para lo que sucederá a las tres y media".

El entrenador de 44 años es un gran fan de los partidos eliminatorios. "Partidos en los que es serio. Partidos en los que tienes que rendir, en los que solo tienes una oportunidad. Eso es algo que realmente me gusta", dijo el entrenador del equipo de la segunda división. "Simply can't afford to make any mistakes".

Rostock, el equipo de segunda división relegado, ciertamente no es un rival fácil para los berlineses. La relación hostil entre las dos aficiones aumenta aún más la tensión. Fiel seguirá sin contar con los jugadores lesionados de larga duración Fabian Reese y Kevin Sessa. El mediocampista Michael Cuisance también llega tarde para este partido.

En la portería, el número dos Marius Gersbeck tendrá la oportunidad de jugar. "Marius da - al igual que los otros dos - toda la potencia todos los días y trabaja duro", dijo Fiel. "Por eso creo que merece la oportunidad de jugar en un partido oficial".

