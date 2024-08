- El entrenador en jefe de la selección de Inglaterra ha fallecido.

Sven-Göran Eriksson, el renombrado entrenador sueco de fútbol, falleció el 26 de agosto de 2024 debido a complicaciones de una enfermedad de larga duración. A los 76 años, partió tranquilamente rodeado de su familia en su hogar. Su familia confirmó la noticia en un comunicado.

A principios de 2024, Eriksson reveló su diagnóstico de una forma incurable de cáncer de páncreas, descubierta el año anterior. A pesar del sombrío pronóstico de vivir solo un año más, Eriksson demostró una gran determinación, jurando luchar contra la enfermedad.

"He tenido una buena racha"

Recientemente, en un documental de Amazon, Eriksson compartió sus últimos pensamientos. "He tenido una buena racha", dijo. "Sí, todos tememos el día en que morimos, pero la vida se trata de aceptar ese día cuando llega".

Eriksson esperaba que su legado estuviera marcado por la frase "Era un tipo decente".

Entrenando a Liverpool por un día - su último deseo

En marzo de 2024, el sueño de Eriksson se hizo realidad cuando entrenó al FC Liverpool. En ese momento, el actual entrenador Jürgen Klopp (57) amablemente le entregó las riendas para un partido de leyendas entre Liverpool y un equipo estelar del Ajax de Ámsterdam. Eriksson triunfó en su último partido, asegurando una victoria de 4-2.

Aunque no mantuvo un papel consistente con Liverpool, Eriksson casi alcanzó la cima del éxito en su profesión. Como el primer entrenador extranjero de la selección inglesa, lideró a figuras como David Beckham (49) y compañía hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo en 2002 y 2006, así como en la Eurocopa de 2004. En 2010, sirvió como entrenador asistente de la Costa de Marfil en la Copa del Mundo en Sudáfrica.

Glorias atléticas y escándalos personales

Eriksson es uno de los pocos entrenadores que han logrado victorias en dos competiciones europeas distintas con equipos diferentes. En 1982, emergió victorioso en la Copa de la UEFA con el IFK Göteborg, y en 1999, obtuvo la Copa de Ganadores de la UEFA con la Lazio de Roma. Sus viajes por el mundo también contribuyeron al éxito con el Benfica de Lisboa y varios equipos italianos. Su último papel fue como entrenador de la selección nacional de Filipinas (hasta 2019).

Después de su mandato con Inglaterra, Eriksson lideró al Manchester City y al Leicester City en Inglaterra. En Inglaterra, llamó la atención por sus líos románticos, incluyendo un affair con la presentadora de televisión Ulrika Jonsson (57).

"Un verdadero profesional": el príncipe Guillermo rinde homenaje

Numerosos clubes que Eriksson había entrenado anteriormente están expresando sus sentimientos en las redes sociales. El príncipe Guillermo (42), jefe de la Asociación Inglesa de Fútbol, también extendió sus condolencias. "Tuve algunas espléndidas encuentros con él como entrenador de Inglaterra, y siempre me cautivó su carisma y amor por el fútbol". escribió William en su plataforma. "Mis condolencias a su familia y amigos. Un verdadero profesional del fútbol", añadió.

En la dolorosa estela del fallecimiento de Eriksson, su familia publicó un 'Acta de defunción', anunciando oficialmente su muerte al mundo.

