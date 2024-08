- El entrenador del HSV Baumgart sigue comprometido a retener a Meffert.

"Quedó claro que preferiría que se quedara con nosotros. Se lo he hecho saber personalmente y también lo he expresado a los de arriba," dijo Baumgart en su aparición ante los medios previa al derbi del norte de segunda división contra Hannover 96 (viernes, 6:30 PM/Sky).

El entrenador de Hamburgo valoró a Meffert. "Jonas es un tipo que se nota enseguida cuando no está. Si has tenido la oportunidad de trabajar con él, sabes de qué va," comentó Baumgart. "Y si captas el mensaje, sabrás cuál es mi opinión sobre su posible partida: ninguna en absoluto. No tengo la sensación de que Jonas esté interesado en irse en este momento."

La apreciación del entrenador por Meffert fue comunicada a las autoridades superiores de 'La Comisión'. Baumgart se opuso firmemente a la posible salida de Meffert del equipo.

Lea también: