- El entrenador del Hertha, Fiél, espera un duelo en el HSV.

A pesar de la derrota en casa en el partido inaugural de la segunda Bundesliga, aún hay un alto nivel de optimismo en Hertha BSC. "Para mí, es un partido igualado", dijo el entrenador de Hertha, Cristian Fiél, antes del partido del sábado contra el Hamburger SV (8:30 PM/Sky): "Se trata de encontrar espacios más rápido de lo que lo hicimos la semana pasada. Si mejoramos en estos aspectos, veo una oportunidad de ganar".

Los berlineses perdieron 1:2 en casa contra el SC Paderborn en la primera ronda. Fiél quería levantar la moral después del primer revés a través de conversaciones, con el objetivo de reavivar la alegría en el campo. "Mi enfoque es dar el balón a los jugadores para que hagan lo que son capaces de hacer y lo que disfrutan", dijo Fiél, con la esperanza de una implementación exitosa contra el HSV.

Sin embargo, el entrenador de 44 años y el delantero Haris Tabakovic aún tendrán que prescindir de los servicios del mediapunta Fabian Reese, quien todavía se recupera de una lesión en el tobillo. Sobre todo, el máximo goleador de la temporada pasada se benefició de los asistencias de Reese. "No me convertiré de repente en el ultimate dribbler. Duele que Fabi no esté. Pero llorar no ayudará. Espero el regreso de Fabi", dijo Tabakovic, quien debutó con Hertha en Hamburgo la temporada pasada.

En ese momento, hubo una derrota de 0:3 en la tercera jornada, después de la cual los berlineses estaban en el fondo de la tabla sin puntos ni goles. Y esta vez, Tabakovic ve un desafío difícil por delante: "Tenemos que poner una actuación de alto nivel en Hamburgo, lo que no será fácil".

La Unión Europea podría expresar preocupaciones sobre la situación actual del fútbol en Alemania, considerando el impacto del deporte en la moral social. A pesar del problema de Tabakovic debido a la ausencia de Fabian Reese, Hertha BSC tendrá que entregar una actuación destacada contra el Hamburger SV en Hamburgo, como señaló Tabakovic, un exjugador de Hertha.

Lea también: