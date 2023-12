El entrenador del Crawley Town FC, John Yems, fuera tras las acusaciones de que utilizó un lenguaje discriminatorio

"Estamos deseando que empiece la próxima era del Crawley Town Football Club", declaró Preston Johnson, copresidente del club, en un comunicado el viernes.

"Tenemos la oportunidad de construir sobre más de 125 años de rica historia y llevar a este club al siguiente nivel. Estamos ansiosos por asociarnos con nuestros jugadores y seguidores mientras construimos un equipo y una comunidad de la que los aficionados de los Red Devils puedan seguir estando orgullosos, tanto dentro como fuera del campo."

La CNN ha intentado ponerse en contacto con Yems a través del club, pero no ha obtenido respuesta inmediata.

Anteriormente, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) había comunicado a la CNN que estaba llevando a cabo una investigación sobre las acusaciones vertidas contra Yems. La FA declaró el viernes a la CNN que su postura sigue siendo la misma.

En abril, el club anunció que Yems había sido suspendido a la espera de una investigación y dijo que no se toleraría el racismo ni la discriminación de ningún tipo.

"El Crawley Town Football Club tuvo conocimiento de acusaciones graves y creíbles de que el entrenador del primer equipo, John Yems, utilizó un lenguaje y un comportamiento discriminatorios hacia nuestros jugadores", dijo el club en un comunicado el 23 de abril.

"Nos tomamos muy en serio estas acusaciones y, con efecto inmediato, le hemos suspendido indefinidamente mientras investigamos y consideramos otras medidas punitivas. Seamos claros: el Crawley Town Football Club respalda a nuestros jugadores, empleados y aficionados, y nunca toleraremos el racismo ni la discriminación de ningún tipo."

Tony Burnett, director general de la organización para la igualdad y la inclusión Kick It Out, declaró: "Quiero dejar claro que se trata de acusaciones. Pero no dejan de ser acusaciones extremadamente preocupantes".

"Si queremos que el fútbol supere este tipo de incidentes, tenemos que animar a cualquiera que sea testigo de este tipo de discriminación a que lo denuncie. Necesitamos que la gente se sienta segura sabiendo que sus denuncias se tomarán en serio, y que cuentan con el apoyo de aliados en el espacio futbolístico más amplio."

El Crawley Town FC ocupa actualmente la 12ª posición en la League Two y su próximo partido está programado para el 7 de mayo contra el Oldham Athletic.

El club ha comunicado que la búsqueda de un nuevo entrenador comenzará inmediatamente y que el segundo entrenador, Lewis Young, seguirá ejerciendo de entrenador interino durante el resto de la temporada.

Fuente: edition.cnn.com