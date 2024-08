- El entrenador del BVB Sahin: "Todavía están en luna de miel"

El nuevo entrenador del Dortmund, Nuri Sahin, cree que su equipo está en el camino correcto antes de su primer partido oficial de la nueva temporada. "Estamos en la luna de miel. Pero en cada sesión de entrenamiento, siento que todos saben lo que están haciendo. Se puede ver hacia dónde vamos. La dirección es correcta", elogió el sucesor de Edin Terzic.

La preparación para la tarea que parece fácil en la primera ronda de la DFB Cup el sábado (6:00 PM) contra el equipo de la Regionalliga Phoenix Lübeck ha sido aparentemente igual de profesional que para el partido de la liga un semana después contra el Eintracht Frankfurt: "Sabemos exactly what they play. We're very meticulous and don't underestimate the opponent in any way."

El equipo más débil de Lübeck viajará desde su hogar Buniamshof al gran Volkspark de Hamburgo para el duelo con los finalistas de la Liga de Campeones. Se espera que miles de aficionados asistan.

Sahin alaba al nuevo fichaje Beier

Además del delantero lesionado Serhou Guirassy, Sahin puede contar con su mejor alineación. Todavía no se sabe si el recién fichado Maximilian Beier de TSG 1899 Hoffenheim también estará en la alineación inicial. Sahin no ocultó su gran aprecio por el versátil jugador ofensivo, que costó alrededor de 30 millones de euros: "Maxi era mi jugador soñado. Tuvo otras ofertas que no eran desinteresantes, pero quería venir con nosotros. Es un jugador que nos aportará mucha calidad y nos llevará a un buen nivel."

A pesar de los recientes titulares sobre supuestas negociaciones fallidas con el Olympique de Marsella, el joven estrella Youssoufa Moukoko también es probable que forme parte del equipo de la Copa. El jugador de 19 años estaría considerando un traspaso debido a su insatisfacción con el tiempo de juego. "El estado actual es que es un miembro completo de nuestro equipo y un jugador importante", comentó Sahin.

