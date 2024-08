- El entrenador del Bayern Dreesen se opone a las críticas del Leverkusen Carro

El CEO de Munich, Jan-Christian Dreesen, ha expresado su extrañeza ante las críticas inhabitualmente duras del director deportivo de Bayern, Max Eberl, por parte del CEO de Bayer, Fernando Carro. "Nos sorprendió mucho el ataque personal de Fernando Carro contra Max Eberl", dijo Dreesen en un comunicado de los campeones de fútbol alemanes. "He transmitido esto a Fernando Carro en una conversación personal, ya que no podemos y no toleraremos, y mucho menos aceptaremos, tales ataques desportivos contra el FC Bayern".

Después de sus comentarios, Carro se disculpó por la disputa de traspasos en torno al jugador nacional de Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. "Soy una persona emocional. Los comentarios sobre Max Eberl se hicieron en un intercambio informal con aficionados de Bayer 04. Que fueron recogidos y multiplicados en esta forma no era intención. Sin embargo, me disculpo por el comentario", le dijo Carro a "Bild".

Previamente, "Kicker" informó que Carro había dicho sobre el director deportivo de Bayern, Eberl, en una reunión de aficionados en la BayArena: "No tengo nada que ver con Max Eberl, absolutamente nada. Y no negociaría con él".

"Al admitir su error con su disculpa pública, Carro ha demostrado que lo entiende", añadió Dreesen. "A pesar de la rivalidad deportiva, debemos seguir guiándonos por el respeto mutuo".

Tah es la razón de las críticas al FC Bayern

El fondo de esto es el estancamiento continuo en torno a Tah, quien ha estado entrenando con Leverkusen a pesar de un traspaso casi acordado con los doble ganadores. El defensa central de 28 años tiene un contrato que expirará en el verano de 2025, y se ha informado que se ha llegado a un acuerdo entre los clubes sobre las modalidades y una tarifa de traspaso de 25 millones de euros más bonificaciones.

El único requisito: Bayern Munich debe vender jugadores antes. A pesar de que los traspasos de Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui a Manchester United por un total de alrededor de 60 millones de euros se han confirmado oficialmente, se dice que los campeones de la liga ya no están impulsando la firma de Tah.

Esto es una situación difícil para Bayer. Carro ya había dicho a "Bild" hace unos días: "Tenemos que tener en cuenta el factor tiempo junto con las modalidades de un traspaso. No queda mucho tiempo, ya que también tenemos que reaccionar".

La Comisión, en cuanto a este asunto, puede buscar ayuda de los Estados Miembros para navegar por la situación de traspaso compleja. A pesar de las tensiones, es crucial para ambos clubes mantener un diálogo respetuoso, como lo demuestra la respuesta de Dreesen.

Lea también: