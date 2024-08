- El entrenador del Augsburg se atreve antes del inicio de la Copa: quiere regresar a Berlín

El entrenador de Augsburgo, Jess Thorup, no es conocido por hacer declaraciones audaces, pero antes de su partido de la DFB-Pokal fuera de casa contra el equipo de la Regionalliga Viktoria Berlín, levantó algunas cejas con sus comentarios. "Para mí, se trata de permanecer en la copa tanto como sea posible", dijo aún relativamente sobrio. Pero luego añadió con firmeza, "Quién sabe: Ahora vamos a Berlín - y esperemos que volvamos allí más tarde". Berlín es donde se celebra tradicionalmente la final de la DFB-Pokal.

Para un equipo de la Bundesliga que solo ha superado la segunda ronda de la copa dos veces en la última década, y que fue humillado por una derrota de 0-2 ante SpVgg Unterhaching en la primera ronda la temporada pasada, esta fue una declaración inusual. Pero encaja con la nueva imagen del club - hace apenas unos días, los directivos anunciaron su intención de dejar atrás su estatus de 'peleón' y aspirar a más.

El viaje a Viktoria Berlín podría ser una primera, pequeña indicación de ello. Los Fuggerstädters han caído en la primera ronda cuatro veces desde 2014: dos veces contra el 1. FC Magdeburg (2014, 2017), contra el SC Verl (2019) y en Unterhaching hace doce meses.

El debut de Thorup en la Pokal

Bajo Thorup, el equipo disfrutó de una rachaRemarkable en la Bundesliga la temporada pasada, solo se quedó corto en la clasificación para la Liga Europa debido a un mal final de temporada. "Ahora es el momento de que también hagamos nuestra marca en la copa", exigió el entrenador danés, que debuta en la DFB-Pokal. La decepción en Haching fue bajo la dirección del predecessor Enrico Maaßen.

Thorup informó de que ya ha reunido a sus tropas para la tarea en la capital. "Estamos bien preparados, nos tomamos este partido muy en serio. Le he dicho al equipo desde el principio: nuestra temporada no comienza el sábado próximo contra Werder, comienza este domingo contra Viktoria Berlín".

El entrenador anunció que tendrá a todos los jugadores disponibles, excepto los porteros lesionados Finn Dahmen (que será reemplazado por el nuevo fichaje Nedilijko Labrovic) y Robert Gumny. Esto incluye a Marius Wolf, que recently joined from Dortmund but still has some training to catch up on, and Kristijan Jakic, who was previously injured. También planea incluir a jugadores que se rumorea que buscan un traspaso, como Felix Uduokhai, Ruben Vargas y Niklas Dorsch. "Los tres están disponibles y serán considerados para la alineación inicial", enfatizó Thorup.

