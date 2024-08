- El entrenador de tenis está con el jugador Sinner, negando cualquier error.

El entrenador de tenis Darren Cahill respalda a Jannik Sinner tras dos pruebas positivas por dopaje, asegurando que no hubo intención de hacer algo incorrecto. "No haría algo así intencionalmente. Estuvo en una situación difícil", le dijo Cahill a ESPN en una entrevista. "Se han revelado los hechos, no hay culpa o negligencia, y esperemos que pueda superar esto".

El número uno clasificado Sinner dio positivo dos veces en marzo por la anabolizante prohibida Clostebol. Sin embargo, el tribunal independiente lo eximió el pasado jueves, según el organismo rector del tenis, la AITA. Los profesionales médicos consideraron creíble la versión de Sinner, asegurando que ingirió el sustancia prohibida de manera involuntaria.

En un comunicado, Sinner explicó que la sustancia ingresó a su sistema a través del contacto con su fisioterapeuta. El terapeuta utilizó un spray con Clostebol, legalmente obtenible en Italia, para curar una herida en el dedo. La AITA confirmó que el terapeuta administró el spray entre el 5 y el 13 de marzo, lo que resultó en una contaminación no intencional.

Las muestras positivas se obtuvieron el 10 de marzo en el torneo ATP Masters 1000 de Indian Wells, donde Sinner llegó a las semifinales, y ocho días después fuera de la competencia. Sinner fue suspendido temporalmente en ambas ocasiones, pero pudo apelar y continuar jugando. "La razón por la que pudo competir después del breve período de suspensión es que pudieron identificar exactly cuándo ocurrió el incidente y explicar lo que sucedió con el spray", explicó Cahill.

Retiro de los Juegos Olímpicos por estrés de la prueba

Cahill reveló que el incidente tuvo un impacto negativo en la salud física y mental de Sinner, lo que lo llevó a retirarse de los Juegos Olímpicos debido a una infección de amígdalas. "No estamos buscando problemas. Solo estamos aliviados de que no haya una suspensión", dijo el canadiense de 58 años.

A pesar de la exoneración del tribunal independiente, otros atletas deben tener precaución al usar tratamientos de fuentes externas para evitar cualquier contaminación involuntaria. El caso de Sinner sirve como recordatorio de que incluso las sustancias legales pueden llevar a positivos por dopaje si se usan o manejan de manera incorrecta.

Lea también: