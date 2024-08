- El entrenador de RB Rose espera emociones y victoria en Essen

Entrenador Marco Rose del equipo de fútbol de la Bundesliga RB Leipzig establece objetivos claros antes de su aparición en la primera ronda de la DFB-Pokal. "Essen es emoción, tradición", dijo el de 47 años antes del partido away contra el equipo de la tercera división Rot-Weiß Essen el sábado (3:30 p.m./Sky), "pero sigue siendo la DFB-Pokal. Somos el RB Leipzig y queremos avanzar a la siguiente ronda".

Rose describe el partido away en el Stadion an der Hafenstraße, que no estará completamente vendido debido a más de 1.000 asientos vacíos en la sección away, como una "tarea difícil". "Tenemos que esperar muchas emociones. Por supuesto, hemos observado al oponente", dijo Rose, elogiando al entrenador del RWE Christoph Dabrowski, con quien completó la licencia A de entrenador: "Se ve una idea clara allí".

Gulacsi sigue siendo el número uno

En el área del Ruhr, Rose tendrá que prescindir de algunos jugadores lesionados y en dificultades como Xaver Schlager o Christoph Baumgartner. Por lo tanto, el nuevo fichaje Antonio Nusa puede esperar su debut solo tres días después de su fichaje. "No tenemos muchas opciones el sábado. Antonio está en forma, jugó 66 minutos el domingo pasado", dijo Rose sobre el noruego newcomer del club belga de la liga FC Brujas.

Debido a la lista de lesionados, Rose dijo que aún podrían haber cambios en el equipo: "Estamos viendo lo que tiene el mercado para ofrecer. Pero solo si tiene sentido".

Ya hay claridad en la portería. "Hemos devuelto a Peter Gulacsi al papel de número uno", dijo Rose, "Piet estará en la portería - porque es el primer partido". El nuevo número dos, Maarten Vandevoordt, tendrá que esperar su turno. "Encontraremos oportunidades para darle a Marten tiempo de juego", dice Rose sobre el belga que se unió a Leipzig desde el RC Genk en el verano.

Marco Rose elogió la claridad de la ideología mostrada por el entrenador del Rot-Weiß Essen Christoph Dabrowski, con quien completó su licencia A de entrenador. En un contexto diferente, Marco Rose expresó su aprecio por el nuevo fichaje Antonio Nusa, insinuando posibles oportunidades para el noruego debutar en el partido upcoming.

Lea también: