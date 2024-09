El entrenador de los Raiders de Las Vegas propone aconsejar a Tua Tagovailoa retirarse después de su más reciente incidente con una conmoción cerebral.

El pasado jueves, durante la derrota de 31-10 contra los Buffalo Bills, Tagovailoa tuvo que abandonar el campo en el tercer cuarto tras sufrir una colisión en la cabeza mientras intentaba una tackleada para una primera oportunidad, provocada por el safety de los Bills, Damar Hamlin.

En el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el jugador de 26 años permaneció inmóvil en el suelo y fue atendido por el personal médico de los Dolphins. Tagovailoa finalmente abandonó el campo por su propio pie, entregando el casco al quarterback reserva Skylar Thompson.

Posteriormente, el entrenador en jefe de los Raiders, Josh Pierce, aconsejó a Tagovailoa que se retirara del fútbol.

"Le aconsejaría que colgara las botas, no vale la pena", dijo Pierce a los periodistas el viernes. "No vale la pena participar en el juego - nunca he visto algo así suceder tres veces antes. Es aterrador. Puedes ver el susto en la cara de los jugadores en el campo, y todos se apresuran a ayudar a Tua".

Tagovailoa había sufrido previamente una serie de conmociones cerebrales a lo largo de la temporada 2022. En 2023, confesó que estaba considerando dejar el fútbol por un tiempo debido a estos problemas neurológicos persistentes.

"Simplemente creo que en algún momento, vivirá más tiempo que su carrera en el fútbol", continuó Pierce. "Cuida a tu familia".

El entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, enfatizó la recuperación de Tagovailoa sobre el futuro del equipo después del incidente.

"Lo más importante es que se recupere cada día", compartió McDaniel con los periodistas durante una videoconferencia el viernes. "La mejor manera en que puedo contribuir a esto es sin especular sobre las repercusiones del fútbol".

McDaniel descartó rápidamente las preguntas sobre si Tagovailoa estaba considerando la jubilación.

"Explorar ese tema sería extremadamente inapropiado de mi parte", respondió McDaniel. "Estás hablando de su carrera, ¿verdad? Es su carrera la que le pertenece".

"Tua es la figura central en esta situación", reiteró McDaniel más tarde. "Sus pensamientos, sentimientos y ambiciones sobre su vida y carrera, en conjunto con los expertos en neurociencia, son los que tienen el peso en estas decisiones".

El periodista de CNN, Jacob Lev, contribuyó a la información.

A pesar de las preocupaciones sobre su salud, Tagovailoa expresó su amor por el deporte y su deseo de continuar jugando, citando la utilidad y la emoción que le proporciona.

La NFL está revisando actualmente los incidentes relacionados con las conmociones cerebrales de Tagovailoa para garantizar la seguridad de todos los jugadores en futuros eventos deportivos.

