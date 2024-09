El entrenador de los Dolphins expresa su creciente frustración por la situación difícil de Tyreek Hill, declarando: "Se ha vuelto cada vez más difícil para mí no sentirme más enfurecido cuanto más lo reflexiono".

"Me está costando más mantener la calma cuanto más lo pienso," mencionó McDaniel en una conferencia de prensa.

"Y eso es porque mis compañeros y su estado emocional, con el que puedo identificarme en cierta manera, y luego lo malo es saber que no puedo entender del todo la profundidad de sus sentimientos, ya que no he vivido lo que ellos han vivido."

"Creo en esperar a tener todos los hechos antes de sacar conclusiones, pero las emociones compartidas conmigo son ciertamente incómodas," continuó McDaniel.

"Sin embargo, dos aspectos positivos surgieron de este desafío. Estoy muy orgulloso de mis compañeros mostrando solidaridad, y estoy igual de orgulloso de ellos entendiendo la importancia de su plataforma y pretendiendo usarla sabiamente."

McDaniel fue cuestionado sobre la policía reteniendo el metraje de la cámara corporal del evento, citando una investigación en curso de Asuntos Internos.

"Para que alguien forme una opinión, deben tener todos los hechos primero," respondió McDaniel.

"Tengo confianza en que todo se investigará. Creo que este tema es demasiado importante para ser ignorado, así que supongo que no estoy al tanto de los detalles en este momento."

"Los hechos son cruciales, así que creo que es vital que todos permitan un proceso justo para que toda la información salga a la luz," agregó McDaniel.

McDaniel sugirió que la semana corta del equipo antes del partido en casa podría actuar como una forma de terapia para los jugadores.

"Hay mucho pensamiento positivo que hacer, y a veces, eso puede ser nuestro mejor aliado - proporcionándonos la distracción ultimate," declaró McDaniel.

"No puedo hablar específicamente sobre esta situación, pero ha habido innumerables instancias en las que las distracciones y la camaradería han ofrecido consuelo y refuerzo a los jugadores en momentos difíciles."

Los Dolphins enfrentarán a sus rivales de división, los Bills, en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, comenzando a las 8:15 p.m. ET el jueves por la noche.

