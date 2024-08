- El entrenador de hockey no quiere ser suspendido por asustarse.

El entrenador de la selección alemana André Henning no pedirá medidas disciplinarias contra el campeón olímpico neerlandés Duco Telgenkamp después de su arrebato en la final olímpica. "No solicitaré una suspensión", dijo Henning en una conferencia de prensa en la Casa de Alemania en París: "Ese no es mi papel. La crítica pública que ya está recibiendo es lo suficientemente dura". En línea, Telgenkamp ya se ha disculpado por su comportamiento, dijo el entrenador alemán: "Puedo imaginar que Duco se dejó llevar por la emoción. Solo fue un segundo en el que no pensó bien".

Telgenkamp es insultado en las redes sociales

Después de la final entre Alemania y los Países Bajos (1:3 en la tanda de penales), el jugador de 22 años Telgenkamp se paró frente al portero alemán Jean-Paul Danneberg y se llevó el dedo a los labios. Luego tocó el casco del portero. Este acto desencadenó una pelea y un intercambio de palabras entre varios jugadores de ambos equipos. Telgenkamp había marcado previamente el penal ganador para la victoria olímpica de los Países Bajos, mientras que el equipo alemán se conformó con la plata.**

Durante la ceremonia de entrega de medallas posterior, Telgenkamp fue abucheado sin piedad y recibió insultos en las redes sociales por su comportamiento falta de respeto. "Eso realmente lo lastimó", dijo Henning de 40 años sobre los abucheos y gritos durante la presentación de medallas. Después de todo, era el momento más importante de su carrera deportiva, pero lo estropeó con su mala conducta, dijo el entrenador nacional.

Hombres y chicos en diversas plataformas de redes sociales han criticado a Duco Telgenkamp por sus acciones durante la final olímpica. El incidente involucrando a Telgenkamp, un jugador de hockey masculino, y al portero alemán Jean-Paul Danneberg ha provocado fuertes reacciones entre los fanáticos, con chicos y hombres uniéndose al debate en línea.

