- El entrenador de esgrima Kim Raisner se retira.

La exmodernista de pentatlón Kim Raisner ha decidido renunciar como entrenadora nacional de Alemania. "He presentado mi renuncia. Me iré el 30 de septiembre", dijo la berlinesa de 51 años al concluir los Juegos Olímpicos de París. Citó ciertas aspectos de la federación con los que no estaba de acuerdo como razón para su partida. "Dadas las circunstancias actuales, no quiero seguir y he decidido seguir adelante", explicó la quintacampeona olímpica en 2004 en Atenas.

En el futuro, entrenará a jóvenes atletas en la asociación estatal de Brandeburgo. Espera que sea un poco más tranquilo, lo que le permitirá dar un paso atrás y reflexionar. "Quizás pueda disfrutar finalmente de unas vacaciones de dos o tres semanas. Puedo seguir viéndolo por televisión y no digo que no esté comprometida, pero perhaps it's time for a generational change", dijo Raisner.

Raisner estuvo en el ojo del huracán debido a la controversia hípica de Tokio

La entrenadora de 51 años ha estado al frente del equipo nacional desde 2005 y alcanzó su mayor éxito con la victoria olímpica de Lena Schöneborn en 2008 en Beijing. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, estuvo en el ojo del huracán debido a la controversia hípica que involucró a Annika Zillekens. La atleta, entonces conocida como Schleu, intentó desesperadamente hacer que su caballo reacio continuara golpeándolo con un látigo. Raisner la animó y ambas fueron denunciadas por maltrato animal. Los casos fueron archivados más tarde.

En París, Zillekens terminó en el puesto 15 después de ser promovida a la final debido a la retirada de la jinete británica Kate French. Después, la de 34 años confirmó que esa había sido su última competición.

