- El entrenador de baloncesto español Mumbrú será nombrado

El español Alex Mumbru está a punto de convertirse en el nuevo entrenador del equipo nacional de baloncesto alemán, según informan los diarios "Hamburger Abendblatt" y "Bild". El exjugador profesional de 45 años sucedería a Gordon Herbert, quien dejó el equipo tras los Juegos Olímpicos para unirse a los campeones de la Bundesliga, Bayern Munich.

La Federación Alemana de Baloncesto (DBB) presentará al nuevo entrenador nacional en una conferencia de prensa el jueves (a las 12:30 PM). La federación no ha confirmado oficialmente el nombramiento, pero se indica que aún hay detalles por resolver. La DBB se negó a comentar los informes.

Mumbru jugó profesionalmente solo en su país natal, incluyendo varios años en Real Madrid. Como ala, ganó los Campeonatos del Mundo y de Europa con la selección española y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Experiencia como entrenador en clubes españoles

Después de retirarse como jugador, Mumbru entrenó primero a Bilbao Basket antes de mudarse al club de la Euroleague FC Valencia en 2022. Su mandato allí terminó en abril, en parte debido a que su equipo no logró clasificar para los playoffs.

Mumbru ahora prepararía al equipo nacional alemán para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Antes de eso, el equipo competirá en el Campeonato Europeo de 2023, que se llevará a cabo en cuatro países con la ronda final en Riga, y el Campeonato Mundial de 2027 en Qatar.

Construyendo un nuevo equipo

Quién acompañará al capitán Dennis Schröder en los próximos años remains to be seen. Herbert había exigido un compromiso fijo de los jugadores por tres años, que ahora ha expirado con los Juegos Olímpicos. Jugadores como Daniel Theis (32) y Niels Giffey (33) podrían retirarse del equipo nacional.

El núcleo del equipo actual está alrededor de los 30 años y podría seguir siendo parte del equipo en Los Ángeles. Por ejemplo, Franz Wagner (22) podría tomarse un descanso el próximo verano para unirse al equipo más tarde.

La DBB tiene una gran cantidad de jugadores talentosos de los que elegir. Los jugadores de la NBA Maximilian Kleber (32) e Isaiah Hartenstein (26) no formaron parte del equipo bajo Herbert. También hay jugadores interesantes como Oscar (25) y Tristan da Silva (23), Justus Hollatz (23) o Kevin Yebo (28). Además, el equipo U18, que acaba de ganar el Campeonato Europeo, ofrece talentos prometedores.

