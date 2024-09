El enigma que rodea al avión ruso con cubiertas de neumáticos parece haber sido resuelto.

El año pasado, los aviones militares en Rusia tenían neumáticos de goma en sus alas, dejando perplejos a los expertos. Recientemente, un alto oficial militar de los Estados Unidos ha aportado a la discusión. Según Schuyler Moore, el Director Técnico de CENTCOM, el movimiento parece estar dirigido a complicar la identificación del avión como objetivo por parte de los sistemas de armas modernos.

Durante un discurso en el think tank CSIS, Moore señaló que esta táctica hace que sea difícil para varios modelos de visión por computadora distinguir el avión debido a los neumáticos en las alas.

Los misiles guiados modernos suelen llevar buscadores que comparan la imagen del objetivo con una base de datos pre cargada. Cualquier alteración óptica del objetivo puede llevar a engañar al sistema. Por lo tanto, la recomendación de Moore es el entrenamiento continuo de los buscadores de IA para adaptarse a estos cambios.

Maxar Technologies, una empresa estadounidense, había publicado fotos satelitales del aeropuerto militar de Engels en Rusia en septiembre, mostrando dos bombarderos Tu-95 con las alas cubiertas de neumáticos de goma. Algunos analistas entonces sugirieron que los neumáticos podrían ofrecer una capa adicional de protección contra los ataques de drones, ya que el aeropuerto había experimentado ataques ucranianos antes de eso.

"Sospechamos que es para la defensa contra drones", dijo un oficial de la OTAN a CNN en ese momento. Sin embargo, no estaba claro si la medida había tenido algún efecto.

Imagen satelital del aeropuerto militar del sur de Rusia Engels con dos bombarderos Tu-95 cubiertos de neumáticos de goma

A la luz de las imágenes satelitales que muestran neumáticos de goma en bombarderos Tu-95 en el aeropuerto militar de Engels en Rusia, el reciente ataque a Ucrania ha provocado discusiones sobre posibles estrategias para ocultar los aviones militares como objetivos.

Dado que los misiles guiados modernos sin precedentes confían en las comparaciones ópticas, el placement inusual de neumáticos en aviones rusos podría complicar efectivamente el proceso de identificación, como sugirió Schuyler Moore durante el discurso en el think tank CSIS.

