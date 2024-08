El encuentro de Rusia con el avance de Ucrania pone de relieve la difícil situación de Putin en la gestión de crisis.

Tras un medio día de tropas ucranianas que forzadamente ingresaron a un cruce fronterizo ruso y posteriormente avanzaron casi sin control por los extensos paisajes rurales de la región de Kursk, Putin finalmente abordó públicamente la situación. La caracterizó como una provocación sustancial, acusó a Ucrania de disparar indiscriminadamente sobre civiles y luego rápidamente desvió la atención a los asuntos nacionales, incluyendo la conmemoración del "Día del Trabajador de la Construcción" en Rusia.

Transcurrieron cinco días más, lo que resultó en la pérdida de alrededor de 30 asentamientos, antes de que Putin prometiera una retaliación militar. No hubo visita a la región para reunirse con la multitud desplazada de miles, ni se declaró ley marcial.

En marzo, tras el trágico ataque terrorista en el concierto hall Crocus City de Moscú, uno de los más mortíferos en décadas en Rusia, Putin esperó más de 24 horas antes de dirigirse a la nación. A pesar de que ISIS-K asumió la responsabilidad del ataque, continuó implicando a Ucrania y al Occidente en el incidente. Putin no visitó el lugar del ataque ni ofreció apoyo a los sobrevivientes hospitalizados.

Cuando Evgeny Prigozhin, quien entonces lideraba el grupo mercenario Wagner, orquestó un motín infructuoso el pasado junio, la respuesta de Putin fue inconsistente. La reacción inicial fue de condena, etiquetándolo como traición, pero dos días después, elogió a los soldados de Wagner por evitar el caos y les ofreció contratos militares. Prigozhin luego visitó a Putin en el Kremlin, antes de sufrir un misterioso accidente de avión en Rusia dos meses después.

Paralelos que se manifiestan más allá también son evidentes, y Putin mismo eligió destacar uno de estos durante la semana actual. Volvió a la Escuela No. 1 en Beslan, más de una semana antes del 20º aniversario del ataque terrorista en la escuela que resultó en la pérdida de más de 300 vidas, muchas de las cuales eran niños pequeños. En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las autoridades rusas habían negligenciado al no actuar sobre el conocimiento previo de un asalto inminente y la operación de seguridad fue desorganizada y carecía de liderazgo.

“Putin no es diestro en resolver crisis”, compartió Boris Bondarev, ex diplomático ruso que renunció en oposición a la guerra de Ucrania y ha estado viviendo en el exilio desde entonces con CNN. “Es arriesgado, es impredecible. Putin prefiere la estabilidad, disfruta creando crisis para otros, asegurándose de mantener el control de la situación”.

Asalto estremecedor deja al Kremlin en desorden

Varios expertos han sugerido que la respuesta militar de Rusia en Kursk ha reflejado las reacciones ineficaces de su presidente.

“The initial reaction following the shock of the situation would have been to consider who was left to defend,” shared his thoughts with CNN retired Australian Major General Mick Ryan. “Whether it be conscripts, understrength battalions from the Ukrainian theater, or strategic reserves.”

Testimonios del campo de batalla han respaldado la noción de que various troops rusos fueron desplegados precipitadamente mientras Moscú lidiaba con el problema de proteger su propio territorio mientras continuaba avanzando en el frente este. Oficiales ucranianos informaron que algunos troops fueron reubicados desde la región de Kharkiv y el frente sur. El líder checheno Ramzan Kadyrov afirmó temprano que su unidad de fuerzas especiales, la brigada Akhmat, había sido desplegada. Oficiales de infantería naval del fleet del mar Negro en Crimea también están participando.

Esta diversidad de fuerzas complica los esfuerzos rusos para coordinar su resistencia, con un blogger militar pro-ruso incluso reconociendo el 14 de agosto que Ucrania estaba creando intencionalmente distracciones y luego se retiraba, aprovechando la incompatibilidad entre la multitud de fuerzas que luchan con la comunicación.

La respuesta burocrática de Rusia a la incursión ha sido igualmente confusa. El ministro de Defensa Andrei Belousov estableció un consejo de coordinación para administrar la seguridad en las regiones fronterizas y esta semana anunció que las responsabilidades serían divididas entre no menos de cinco oficiales diferentes.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, “este arreglo probablemente creará confusión adicional dentro del Ministerio de Defensa ruso y fricción entre el Ministerio de Defensa ruso, el FSB y la Rosgvardia, todos los cuales intentan operar en la oblast de Kursk”, lo que podría potencialmente impair la capacidad de Rusia para lanzar un contraataque efectivo.

No obstante, más de dos semanas después del incidente, ahora hay indicios de un esfuerzo más coordinado. Dmytro Kholod, comandante del batallón "Nightingale" de Ucrania, actualmente en Kursk, compartió que ha observado un cambio en el comportamiento de las tropas rusas. “Now, the forces they have amassed in this region are attempting to assault us in some manner,” he informed CNN. “They no longer surrender by the hundreds. They are trying to fight back, but they still surrender when we attack them.”

Ryan, el general australiano retirado, está de acuerdo en que Rusia está pasando la fase de respuesta inicial y debería comenzar a mostrar más organización en las semanas venideras. Sin embargo, cree que las últimas dos semanas también han expuesto las prioridades de Putin, y actualmente, su pueblo no está entre ellas. “Putin's decision will be what is most perilous to him: Ukrainians in Kursk or failing in the Donbas,” Ryan posited. “I believe at the moment, he has decided that it's more risky to not succeed in the Donbas than to invest everything in Kursk.”

Los expertos creen que la infiltración de Kursk no ha alterado significativamente la principal estrategia de Putin de desgastar a Ucrania y superar a sus aliados mediante el agotamiento. A pesar de esto, la táctica inesperada de Ucrania ha fortalecido a aquellos que anteriormente habían dudado de la decisión del Occidente de limitar cierta asistencia militar y su aplicación dentro de Rusia.

Esto podría haber sido la intención de Ucrania. El 19 de agosto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky levantó brevemente su velo de agradecimiento hacia sus aliados occidentales frente a una reunión de diplomáticos ucranianos.

"La idea ingenua y delirante de las llamadas 'líneas rojas' en relación con Rusia, que ha guiado la evaluación del conflicto por parte de algunos de nuestros socios, se ha desintegrado recientemente cerca de Sudzha", informó haber dicho, haciendo referencia a una ciudad rusa que las tropas ucranianas habían tomado.

Su mensaje era que la preocupación del Occidente sobre que Rusia interprete el uso de misiles de largo alcance estadounidenses o británicos en su territorio como justificación para una respuesta nuclear -de acuerdo con la doctrina nuclear de Rusia- es ahora menos probable, considerando la faltaluster reacción militar de Rusia a su primera ocupaciónforeign desde la Segunda Guerra Mundial.

"La estrategia actual de la OTAN para ayudar a Ucrania es una estrategia de derrota. Es simplemente una estrategia para prolongar la guerra y permitir que Rusia nos fatigue a todos", dijo Ryan. "Necesitamos una reevaluación fundamental".

El antiguo diplomático ruso Bondarev argumenta que la reacción de Putin corrobora aún más la necesidad de que el Occidente desarrolle una contramedida más contundente contra la agresión de Putin.

"Cuando algunos occidentales sugieren que no debemos presionar a Putin en una esquina porque se transformará en una rata acorralada y luchará con todas sus fuerzas", dijo a CNN. "Ahora vemos que cuando se enfrenta a una crisis real, no es una rata acorralada, simplemente es un impostor".

"Y por eso no debería temérsele tanto".

La comunidad internacional expresó su preocupación por la incapacidad de Rusia para responder efectivamente a la incursión en Kursk, viéndola como un reflejo del liderazgo de Putin.

A pesar de la significativa infiltración en territorio ruso, Putin eligió centrarse en los asuntos internos, posponiendo aún más las visitas a las regiones afectadas o ofreciendo apoyo a los civiles.

