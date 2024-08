El encantador atractivo de la artesanía de los bosques

Venturarse en la naturaleza salvaje para practicar el arte del bushcraft puede reportar beneficios significativos a los individuos, permitiéndoles sumergirse en la artesanía primitiva similar a la Edad de Piedra. Dos expertos, uno del campo y otro de la academia, explican por qué esto es así.

Escape de las presiones de un trabajo exigente o del ruido de la vida urbana no es exactly una novedad. Además, la práctica de sumergirse en la naturaleza para relajarse ahora se conoce comúnmente como "baño de bosque". También hay numerosos informes de personas que se embarcan en viajes de supervivencia, especialmente desde que programas de televisión como "Alone" han ganado popularidad. Sin embargo, el bushcraft implica más que eso.

El bushcraft implica un equilibrio entre opuestos: simplicidad y un objetivo claro. No se trata de luchar por sobrevivir, sino de armonizar con la naturaleza y crear algo con las propias manos, utilizando métodos primitivos. Los individuos que se adentran en el wilderness a través del bushcraft lo hacen con el propósito de sobrevivir utilizando técnicas ancestrales, no por necesidad, sino como medio de alivio del estrés.

¿Qué es el bushcraft?

El término "bushcraft" proviene de las palabras "bush" (selva) y "craft" (manualidad). Si bien hay similitudes con la "supervivencia", asegura el experto en bushcraft Sepp Fischer a ntv.de, la clave está en sus propósitos. A diferencia de la supervivencia, el bushcraft no se centra en sobrevivir a una lucha, sino en un compromiso voluntario de vivir "fuera de los senderos trillados". Las técnicas involucradas se pueden categorizar en tres áreas: métodos de la Edad de Piedra, conocimiento de expediciones y acampada. Al combinar la sabiduría antigua con la tecnología moderna, los bushcrafters pueden improvisar cualquier equipo necesario, explica Fischer. En sus aventuras forestales guiadas, enseña técnicas para:

Construir refugios

Recolectar y purificar agua

Crear fuego

Identificar plantas y animales comestibles

Signalizar ayuda

Navegar utilizando hitos naturales

Crear contenedores y herramientas

Involucrarse es tan fácil como llevar un cuchillo de bolsillo, dice Fischer. "Si alguien está interesado en unirse, es bienvenido".

¿Qué necesitas para el bushcraft?

Si bien la idea de adentrarse en el wilderness con equipo mínimo puede resultar atractiva, Fischer advierte contra esto para principiantes. Él sugiere: "O sé lo que estoy haciendo, o sufriré las consecuencias". En sus cursos de bushcraft en Baviera, enfatiza la importancia de enseñar habilidades manuales antiguas como el tallado y técnicas ancestrales de hacer fuego en un ambiente relajado. Para esto, aconseja a los principiantes que lleven al menos un saco de dormir y una "lona". Esta hoja impermeable ofrece protección contra la lluvia, el sol o el viento al aire libre. Fischer mismo está bien preparado, con el objetivo de disfrutar su tiempo en la naturaleza lo más libre de estrés posible. "Si no traigo nada, simplemente estoy siendo tonto", dice a aquellos que critican sus preparaciones.

Un cuchillo, un saco de dormir y una lona son suficientes para que los principiantes comiencen, según Fischer. También considera una cuerda esencial. Se puede utilizar para asegurar la lona o colgarla mientras se transporta algo. Incluso se puede inmovilizar una rama rota con ella - habilidades que los futuros bushcrafters pueden aprender en sus cursos de primeros auxilios en la naturaleza.

Prioridades en el bushcraft - ¿qué es lo más importante?

Una vez que has reunido tu equipo y encontrado un lugar adecuado, la pregunta es: ¿en qué debes centrarte primero en el wilderness? No es agua potable, dice Fischer. "Mientras tanto, podrías estar atrapado en una tormenta o tener frío". Primero, debes encontrar un lugar adecuado para acampar. Como Fischer explica en su "Libro de Artesanías Forestales", la secuencia correcta en el bushcraft, como en la supervivencia, es:

Campamento Fuego Agua Comida

Y aquí, hay similitudes con el camping, como Fischer señala: "Montas tu tienda, luego enciendes la estufa de gas, preparas algunas salchichas".

¿Por qué el bushcraft es tan revitalizante?

El propio viaje de Fischer en el bushcraft comenzó después de pasar por un período de estrés excesivo. "Un trabajo extremadamente exigente", cuenta Fischer, lo llevó al límite. En ese momento, no había pasado tiempo en la naturaleza durante nueve años. "Privado de naturaleza", como se describe a sí mismo. Al preparar su primera infusión de agujas de abeto, descubre el poder restaurador de la naturaleza. Se siente cada vez más conectado a la vida "dentro de", "desde" y "en" la naturaleza. Durante la última década, ha ganado su sustento exclusivamente de sus cursos al aire libre.

¿Por qué el bushcraft es tan revitalizante? "Estás lo suficientemente ocupado buscando un lugar cálido para dormir", dice Fischer. Y el trabajo práctico en el momento presente distrae de la reflexión sobre pensamientos negativos. Además, cuidar mejor de uno mismo en la naturaleza refuerza la confianza en uno mismo con el tiempo.

El impacto del bosque en diferentes niveles

La profesora Daniela Haluza discute los efectos del bosque en nosotros con ntv.de. Es una médica ambiental y experta en salud pública en el Centro de Salud Pública de la Universidad Médica de Viena. Su departamento de higiene ambiental y medicina ambiental ha demostrado que pasar tiempo en el bosque tiene "efectos profundamente positivos en el bienestar humano". Los estudios también han demostrado un impacto relajante del estrés: los participantes experimentaron niveles significativamente más bajos de cortisol (cortisol = "hormona del estrés") después de pasar tiempo en el bosque. También se observó una disminución de la frecuencia cardíaca y una presión arterial estable, lo que indica un efecto general de relajación de la naturaleza.

En el bosque, encontramos el verde calmado y rejuvenecedor. Esto no es solo una impresión subjetiva. "Este color tiene un efecto probado en el sistema nervioso y puede ayudar a reducir los niveles de estrés", dice Haluza. Si hay agua -y por lo tanto, el color azul- también presente, el efecto es aún más vigorizante, según Haluza. El agua simboliza la vida, llevando una significación evolucionaria especial.

Más allá de los colores, las pistas auditivas como el crujido de las hojas, el murmullo de un arroyo o el piar de los pájaros, contribuyen a la relajación. Al final, los aromas también juegan un papel en la restauración del bosque: la investigación demuestra que el aroma del suelo del bosque, el musgo y los árboles de coníferas tiene un impacto tranquilizador y estimula el sistema nervioso parasimpático, que se asocia con la relajación y la curación.

Fischer también está convencido de que el bosque, especialmente la Bushcraft, es restaurador para el estrés. Cuando sus participantes expresan agotamiento por la noche y no pueden recordar sus actividades, reflexiona: "La Bushcraft sería el antídoto ideal para el burnout". A menudo, no hay recepción de móvil en sus tours, lo que sus participantes disfrutan. Inmediatamente, se vuelven más relajados. Como Fischer afirma, es imposible correr estresado mientras se hace Bushcraft.

La satisfacción de la manualidad - ¿Por qué es tan vigorizante?

No es solo la verdura, la serenidad que mejora el estado de ánimo de las personas estresadas. Como Haluza aclara, las actividades manuales "han sido científicamente probadas para tener un impacto psicológico positivo". Especialmente la creación de objetos (pero también el jardín) resultaremarkable. La mindfulness y la completa dedicación al momento presente contribuyen a esto. "Este estado, conocido como 'flujo', se caracteriza por la absorción total en la tarea y resulta en una satisfacción más alta y estrés reducido", explica Haluza. Tales actividades "táctiles" proporcionan un enlace calmado a nuestras raíces y nos anclan. También infunden un sentido de logro.

Los que quieran empezar no tienen que zambullirse de cabeza. Pasar la noche y hacer fuego solo está permitido en ubicaciones designadas. Sin embargo, como Fischer sugiere, "Solo necesito un árbol para empezar. Podría practicar Bushcraft en una isla de tráfico". Y parece que hay una abundancia de joyas sin descubrir esperándonos a explorar -en paz y tranquilidad.

