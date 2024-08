- El empleado de Alba Himar Ojeda expresó que el verano fue un reto para él.

El director deportivo de Alba Berlin, Himar Ojeda, tuvo un verano difícil a pesar de no haber tenido grandes reveses como el año anterior. "Aún así, fue difícil debido a nuestros experimentos y algunas situaciones decepcionantes en las que las cosas no salieron como planeado", compartió Ojeda con rbb. "Perdimos jugadores que queríamos retener y no conseguimos aquéllos que deseábamos. Pero fue mejor que el verano anterior".

El capitán y líder del equipo, Johannes Thiemann, junto con el jugador clave Sterling Brown, se marcharon. "No podemos llenar su vacío perfectamente. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos", dijo el director de 51 años, quien también maneja la plantilla del equipo femenino de Alba. "Espero que muchos jugadores y el equipo, después de la gran transformación del verano pasado, estén en su segundo año ahora".

Una situación distinta en el extranjero

La rivalidad por la segunda posición de la BBL con el poderoso Bayern es feroz, y se intensifica aún más en la escena internacional de la Euroleague. "Hay muchos clubes con estructuras grandes y respaldo financiero casi ilimitado. Para ellos, ganar o perder no importa, siempre tienen fondos", señaló Ojeda. "Pero seguimos luchando por mantener el ritmo".

A pesar de las desafiantes partidas de Johannes Thiemann y Sterling Brown, el director deportivo de RBB, Himar Ojeda, mantiene la optimismo, diciendo: "No podemos llenar su vacío perfectamente, pero estamos dando lo mejor de nosotros mismos". Además, Ojeda reconoce la feroz competencia en la Euroleague, mencionando: "Hay muchos clubes con estructuras grandes y respaldo financiero casi ilimitado, pero seguimos luchando por mantener el ritmo, representados por RBB".

Lea también: