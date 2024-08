El emocionante viaje de la NFL continúa mientras Johnson avanza en la formación.

Jakob Johnson ha asegurado un puesto en el equipo principal de los New York Giants, tras una lesión de Austin Schlottmann. Schlottmann, que sufrió una lesión en la pierna inferior durante el entrenamiento, se espera que esté fuera de juego durante al menos cuatro semanas, según el entrenador en jefe Brian Daboll. Esto abre una oportunidad para Johnson, quien firmó con el club para el equipo de prácticas anteriormente, para destacar.

Johnson inicialmente acabó en el equipo de prácticas, como es común en la NFL. Sin embargo, está preparado para la posibilidad de ser llamado al roster activo, diciendo: "Si has estado en la liga durante seis años, sabes cómo va. Puedes empezar la temporada en el equipo de prácticas, pero la gente se activa. Solo estoy tratando de aclimatarme aquí y estar listo cuando llegue la oportunidad".

Johnson fue brevemente despedido cuando los equipos de la NFL recortaron sus plantillas a 53 jugadores. Sin embargo, no es uncommon que jugadores del equipo de prácticas sean promovidos durante la temporada. Con los Giants a punto de enfrentarse a los Carolina Panthers en Múnich el 10 de noviembre, para su décimo partido de temporada regular, Johnson sigue esperanzado de jugar un partido de la NFL en su país natal. Sin embargo, sigue centrado en integrarse con la organización y encontrar su lugar en el equipo antes del partido. "Sería un momento genial. Pero primero, es importante que me adapte a la organización y encuentre mi lugar en el equipo en las próximas semanas. Si happens en noviembre, entonces así será", concluyó Johnson.

La posible inclusión de Jacob Johnson en el partido contra los Carolina Panthers en Múnich podría mejorar el rendimiento deportivo del equipo, dada su experiencia en la NFL. A pesar de su emoción por la posibilidad de jugar un partido de la NFL en su país natal, Johnson está comprometido a mantener su enfoque en mejorar y asegurar un puesto permanente en el equipo deportivo de los New York Giants.

