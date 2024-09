El eminente entrenador Flick busca el próximo triunfo con el Barcelona

La hoja de balance del exentrenador nacional Hansi Flick en Barcelona es impresionante. En su quinto partido, registra su quinta victoria. ¿Alguien puede detener a los catalanes? La situación parece muy diferente para los profesionales alemanes Hummels y Gosens en Italia. En Inglaterra, un jugador de la selección alemana celebra victorias.

El FC Barcelona, el portero estrella Marc-André ter Stegen y el antiguo entrenador nacional Hansi Flick dominan con victoria tras victoria en la liga de fútbol de España. Liderados por el doble goleador Lamine Yamal, el Barcelona goleó al FC Girona 4-1 (2-0) y mantuvo su posición en la cima de la tabla con 15 puntos después de cinco jornadas.

El joven fenómeno Yamal, que cautivó a los espectadores con su rendimiento en el triunfo de la liga española, marcó en el minuto 30 y 37. Dani Olmo, que se unió al Barcelona desde el RB Leipzig, y el mediocampista Pedri agregaron más goles en la segunda mitad. El único gol de Girona fue de Cristhian Stuani (80.).

En su 100º partido oficial con los catalanes, Robert Lewandowski (antes de Dortmund y Bayern) no marcó antes del descanso. El Barcelona ya había ganado 7-0 contra el Real Valladolid en su segundo partido, y el primer partido del Barcelona en la nueva temporada de la Liga de Campeones será contra el AS Monaco el próximo jueves.

Hummels espera impaciente su debut

Sin embargo, el dúo internacional alemán no tuvo éxito en Italia. Mats Hummels espera su debut con la AS Roma y no tuvo suerte como suplente. El de 35 años vio desde el banquillo cómo la Roma encajaba un empate en el minuto 6 de descuento, empatando 1-1 contra el CFC Génova y sin ganar después de cuatro partidos.

El jugador nacional Robin Gosens también tuvo momentos difíciles en su segundo partido con la AC Florencia. El antiguo jugador de la Unión perdió 2-3 contra el Atalanta Bergamo, campeones de la Liga Europa, con Roma y Florencia aún buscando su primera victoria de la temporada. Gosens marcó el empate en su debut contra el Monza. En el primer tiempo salvaje en Bergamo, Florencia lideraba 2-1. Sin embargo, un doblete rápido justo antes del descanso dio a Atalanta la ventaja, con Ademola Lookman (45+1) marcando el gol ganador, que casi destruye solo al Bayer Leverkusen en la final de la Liga Europa con tres goles.

Mientras Hummels se sentó en el banquillo durante todo el partido, su nuevo club parecía estar camino a la victoria durante mucho tiempo. El nuevo fichaje Artem Dovbyk (37.) de FC Girona marcó su primer gol con la Roma, con la Roma perdiendo por 30,5 millones de euros. El partido se volvió caótico en los minutos finales. Primero, el entrenador de la Roma, Daniele De Rossi, fue expulsado con una tarjeta amarilla-roja (90+5), y luego Kevin De Winter empató para Génova. Como resultado, la Roma ahora está muy por detrás de sus propias expectativas.

Hummels se despidió del Borussia Dortmund al final de la temporada anterior y firmó un contrato de un año en la capital italiana la semana siguiente. El próximo domingo, Hummels tendrá la oportunidad de debutar con la Roma contra el Udinese Calcio, lo que lo convertirá en el séptimo jugador alemán en la Serie A.

Kai Havertz sale victorioso en el Derbi del Norte de Londres

Por otro lado, el jugador nacional Kai Havertz y el Arsenal pueden celebrar su éxito. Volvieron a vencer al Tottenham Hotspur en el Derbi del Norte de Londres y mantienen su posición en la Premier League, detrás del Manchester City. El Arsenal ganó 1-0 (0-0) y aseguró su tercera victoria consecutiva en el estadio del Tottenham. En el 196º encuentro, fue la victoria número 83 del Arsenal, con 61 derrotas.

El gol decisivo lo marcó Gabriel Magalhaes del Arsenal en el minuto 64, con el Arsenal dos puntos por detrás del Manchester City. Los campeones defensores lograron una victoria de 2-1 contra el Brentford el sábado, gracias a un doblete de Erling Haaland, que marca su cuarta victoria consecutiva. El partido fue tenso y el Arsenal tuvo dificultades al principio, pero logró crear oportunidades, especialmente a través de un cabezazo del goleador Havertz (18'). El gol decisivo, sin embargo, lo marcó Gabriel Magalhaes, que convirtió un corner de Bukayo Saka desde cerca.

