El ejército ucraniano expresa su preocupación por los reclutas inadecuadamente preparados.

Recién llegados a las fuerzas ucranianas se enfrentan a múltiples dificultades. Uno de sus principales problemas: algunos son percibidos como insuficientemente preparados, mientras que otros muestran vacilación. "Avistan al enemigo en una posición de fuego en la trinchera pero no responden. Por eso están cayendo nuestros soldados", se lamenta un comandante de batallón.

Algunos se niegan a enfrentar al enemigo, otros luchan con habilidades fundamentales de combate o incluso abandonan sus puestos: así son los testimonios de comandantes y compañeros sobre los nuevos reclutas ucranianos. A medida que Ucrania avanza hacia la región rusa de Kursk, sus tropas aún experimentan reveses en el frente este del país. Los comandantes atribuyen estas pérdidas principalmente a la mala capacitación de los soldados recién alistados, así como a la dominancia de Rusia en el aire y el suministro de municiones.

"Mucha gente se niega a disparar. Avistan al enemigo en una posición de fuego en la trinchera pero se niegan a responder. Por eso están cayendo nuestros soldados", refunfuña un comandante de batallón descontento de la 47.ª Brigada. "Si no usan sus armas, son inútiles". Los comandantes y los soldados hablaron bajo cuerda para discutir abiertamente temas militares sensibles. Otros solo revelaron sus nombres de pila.

Los comandantes señalan a los recién llegados, entre otras razones, como responsables de los reveses territoriales cerca de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico. La pérdida de esta ciudad pondría en peligro las defensas ucranianas y acercaría a Rusia a su objetivo declarado de tomar la región de Donetsk. Actualmente, las fuerzas rusas están a solo diez kilómetros de Pokrovsk. La situación se complica aún más por la superioridad numérica de las tropas rusas y la disposición de Moscú a aceptar pérdidas significativas para obtener pequeñas ganancias.

Los nuevos reclutas ucranianos poco se parecen a los combatientes experimentados que se alistaron en masa para el servicio militar en el primer año del conflicto. Los comandantes y los soldados de cuatro brigadas de defensa en el área de Pokrovsk se quejan de que estos nuevos soldados carecen de capacitación básica. Algunos incluso sugieren organizar sus propias campañas de movilización en el futuro para reclutar fuerzas mejor capacitadas.

Obstáculos logísticos en la capacitación

En mayo, el gobierno implementó una ley de movilización controvertida. Desde entonces, se estima que cada mes se están alistando decenas de miles de combatientes. La necesidad es mayor en la infantería. Sin embargo, hay obstáculos logísticos para capacitar, equipar y remunerar a un número tan grande de nuevos reclutas.

Sin embargo, algunos analistas militares argumentan que se culpa injustamente a los nuevos reclutas por la pérdida de pueblos como Prohres y Otscheretyne cerca de Pokrovsk. Viktor Kewljuk del think tank Centro de Estrategias de Defensa en Ucrania enfatiza que la capacitación de los nuevos reclutas es satisfactoria. Los comandantes de brigada parecen estar transfiriendo la responsabilidad de sus propios fracasos tácticos a los nuevos reclutas.

El repentino avance ucraniano en Rusia inicialmente levantó esperanzas de que el Kremlin tendría que redistribuir sus recursos militares en respuesta. Hasta ahora, esto no se ha materializado. Después de dos semanas, el avance ucraniano también ha disminuido. Recientemente, las fuerzas armadas solo han logrado éxitos limitados, lo que podría ser una indicación de que Moscú está contrarrestando con más efectividad.

Los comandantes en el este informan que la lucha allí ha intensificado desde la invasión. El lunes, las autoridades locales instaron a los casi 53,000 residentes de Pokrovsk a evacuar sus hogares en dos semanas. En la ciudad vecina de Myrnohrad, más cerca de las posiciones rusas, a los residentes se les dio solo unos pocos días para evacuarse.

