El ejército surcoreano tiene un nuevo enemigo: las matemáticas demográficas

Siempre recelosa de las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, Corea del Sur mantiene una fuerza en servicio activo de alrededor de medio millón de soldados. Pero con una tasa de natalidad de sólo 0,78 hijos por mujer a lo largo de la vida, las matemáticas podrían ser el mayor enemigo de Corea del Sur en estos momentos, y los expertos afirman que no tiene más remedio que reducir sus fuerzas.

"Con nuestra actual tasa de natalidad, el futuro está predeterminado. La reducción de las fuerzas será inevitable", afirmó Choi Byung-ook, profesor de seguridad nacional de la Universidad de Sangmyung.

Para mantener el nivel actual de efectivos, el ejército surcoreano necesita alistar o reclutar 200.000 soldados al año, explicó.

Pero en 2022 nacieron menos de 250.000. Suponiendo una proporción de 50-50 entre hombres y mujeres, eso significa que dentro de 20 años, cuando esos niños estén en edad de alistarse en el ejército, sólo habrá unos 125.000 hombres disponibles para las 200.000 plazas necesarias.

En Corea del Sur no se recluta a las mujeres, y las mujeres voluntarias sólo representan el 3,6% del ejército coreano actual, según cifras del Ministerio de Defensa.

Y se prevé que el número anual de recién nacidos siga disminuyendo, hasta 220.000 en 2025 y 160.000 en 2072, según Statistics Korea.

Prepararse para dos décadas

Aunque el descenso de la natalidad en Corea del Sur ha sido noticia en los últimos años, es una tendencia que los militares habían visto venir y para la que se habían preparado.

A principios de la década de 2000, Seúl decidió voluntariamente reducir el número de soldados en activo de 674.000 en 2006 a 500.000 en 2020, basándose en "la premisa de que la amenaza de Corea del Norte disminuiría gradualmente", y promover una fuerza militar más pequeña pero más de élite, según un libro blanco de defensa de 2022.

El ejército de Corea del Sur ha alcanzado ese objetivo, reduciendo el número de efectivos en un 27,6% en dos décadas, de 2002 a 2022.

Pero la premisa de que la amenaza de Corea del Norte disminuiría se ha demostrado falsa.

Kim Jong Un, el tercer miembro consecutivo de su dinastía familiar en el poder, llegó al poder en Pyongyang en 2011. A pesar de breves períodos de calma mientras negociaba con Corea del Sur y Estados Unidos para reducir las tensiones, ha impulsado un aumento masivo del ejército norcoreano, especialmente en sus programas de misiles balísticos.

Después de que Corea del Norte probara este año su quinto misil balístico intercontinental, Kim advirtió de que su país no "dudaría" en llevar a cabo un ataque nuclear cuando el enemigo provocara con sus armas nucleares, en referencia al despliegue de plataformas de armas con capacidad nuclear estadounidenses en la península coreana y sus alrededores, según informó a principios de este mes el medio de comunicación estatal KCNA.

Pero si Kim atacara a través del paralelo 38, que dividió Corea del Norte y Corea del Sur tras el armisticio de 1953 que puso fin a la Guerra de Corea, sería el ejército surcoreano el que soportaría la mayor carga defensiva.

Recurrir a la tecnología

Los expertos afirman que Corea del Sur debe recurrir a la ciencia para contrarrestar la amenaza norcoreana y convertir la crisis de personal en una transformación tecnológica.

"Las autoridades de defensa coreanas han mantenido durante mucho tiempo la política de pasar de un ejército centrado en la mano de obra a un ejército orientado a la tecnología", afirma Chun In-bum, ex teniente general del ejército surcoreano.

En 2005, el Ministerio de Defensa surcoreano publicó un plan para convertir el ejército en una fuerza centrada en la ciencia y la tecnología para 2020, pero los avances han sido escasos.

"Aunque el ejército intentaba hacer la transición, no había urgencia, porque (con) los reclutas surcoreanos... había recursos humanos de sobra", dijo Choi.

Pero la guerra de Rusia en Ucrania ha demostrado al mundo que, en el campo de batalla moderno, el número de tropas no es suficiente. De los 360.000 soldados que componían la fuerza terrestre rusa antes de la invasión, entre personal contratado y recluta, Moscú ha perdido 315.000 en el campo de batalla, según una reciente evaluación del Departamento de Defensa estadounidense.

El uso por parte de Ucrania de aviones no tripulados y armas de alta tecnología suministradas por socios occidentales ha tenido un efecto letal en el mayor número de efectivos de Moscú.

Corea del Sur ha hecho hincapié en la integración de nuevas tecnologías en sus unidades de combate.

El año pasado, el Ministerio de Defensa declaró que realizaría una transición gradual a un sistema de combate en equipo tripulado-no tripulado (MUM-T) basado en IA, e introdujo la brigada TIGER del Ejército -una denominada "unidad del futuro"-, que utiliza tanto personal como equipos no tripulados para llevar a cabo las misiones.

Corea del Sur también ha estado desarrollando equipos militares no tripulados, como el vehículo aéreo no tripulado de altitud media (MUAV) y el vehículo submarino no tripulado (UUV).

Los expertos afirman que las tropas son indispensables

Pero Chun, ex general surcoreano, afirma que la tecnología no es la panacea.

Por ejemplo, se necesita mano de obra para tomar y mantener un territorio. Y se necesita gente bien formada y educada para dirigir y supervisar los sistemas de inteligencia artificial (IA) en el campo de batalla.

"No va a ser suficiente, por mucho que lo intentemos", dijo Chun sobre la tecnología. "Va a ayudar, pero no resolverá el problema de que nos faltan personas".

Tanto él como Choi tienen ideas sobre cómo sacar más partido de una fuerza militar más pequeña.

Para empezar, aprovechar el sistema de reclutamiento y el componente de reserva que genera, dijo Chun.

"Tenemos que renovar nuestro sistema de movilización, para poder aprovechar el gran número de reservistas que tenemos", dijo Chun.

Cuando los surcoreanos terminan los 18 ó 21 meses de servicio militar obligatorio, se convierten en reservistas durante ocho años. Durante ese tiempo, se les convoca una vez al año en las unidades asignadas para recordarles sus cargos y obligaciones. Y después, están sujetos a participar en entrenamientos de defensa civil cada año hasta los 40 años.

Con este sistema, Corea del Sur cuenta actualmente con 3,1 millones de reservistas.

Los reservistas deben asistir cada año a una sesión de entrenamiento de dos noches y tres días.

Un sistema piloto en curso consiste en hacer que un número selecto de esos reservistas entrenen durante 180 días al año, para reforzar sus conocimientos.

Otra opción es aumentar el número de cuadros profesionales -oficiales, suboficiales y suboficiales-, todos ellos voluntarios, que presten servicio durante periodos más largos, durante los cuales se familiarizarían con el manejo de armas avanzadas "para evitar una brecha en la capacidad de combate a pesar de la reducción de las fuerzas permanentes", según el libro blanco de 2022.

Según el Ministerio de Defensa, los militares han aumentado la proporción de cuadros en el total de sus fuerzas del 31,6% en 2017 al 40,2% en 2022. Se prevé un nuevo aumento hasta el 40,5% en 2027.

Un problema de reclutamiento

Hay un problema con este plan: La población no se lo cree.

El número de solicitantes de puestos de oficiales comisionados ha disminuido a lo largo de los años, pasando de unos 30.000 en 2018 a 19.000 en 2022, según datos del Ministerio de Defensa.

"Las Fuerzas Armadas están teniendo enormes dificultades para conseguir cuadros profesionales de nivel inicial sobresalientes que, en 10 o 20 años, formen un cuerpo de oficiales sobresaliente", dijo Choi, señalando que la insuficiencia de beneficios financieros y sociales para los cuadros es la principal razón detrás de la caída de las tasas de solicitud.

¿Y qué hay de recurrir a las mujeres, incluso en un ejército con servicio militar obligatorio?

En Israel hay servicio militar obligatorio y el 40% de los reclutas son mujeres, según el Jewish Women's Archive. En las fuerzas armadas voluntarias de Estados Unidos y Canadá, más del 16% de las tropas son mujeres.

Choi afirmó que el reclutamiento de mujeres podría resolver el problema de Corea del Sur, pero que existen demasiados impedimentos en la sociedad tradicionalmente patriarcal de Corea. E incluso si se superan, podría resultar demasiado caro.

"Hay varios factores complejos, como los costes sociales y el hecho de que las mujeres den a luz. Así que creo que el coste [de la necesidad] sería mucho mayor que el beneficio real", afirma.

Pero Chun cree que atraer a mujeres voluntarias es factible si la paga es lo bastante atractiva.

"Si a un soldador le pagan 2.000 dólares [al mes], es un trabajo legítimo. Así que una mujer diría: bueno, quiero poder tener ese trabajo por 2.000 dólares. Porque por el mismo trabajo, probablemente le pagarían 1.500 dólares en el mundo exterior", dijo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dice que aumentar el número de mujeres que sirven es una posibilidad entre otras ideas.

Pero no hay plazos para los cambios y puede que Corea del Sur no disponga de mucho tiempo.

A principios de este mes, el Instituto de Estadística de Corea informó de que se espera que la tasa de natalidad, que ha alcanzado un mínimo histórico, descienda aún más en los próximos dos años, hasta 0,65 nacimientos por mujer en 2025.

Brad Lendon, de CNN, ha contribuido a este informe.

Fuente: edition.cnn.com