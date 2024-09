El ejército de EE.UU. envía tropas de "Ángeles del Ártico" a una región aislada de Alaska en respuesta a los ejercicios militares rusos

NORAD informó haber interceptado aviones de guerra rusos que se acercaban a Alaska en cuatro ocasiones distintas en la última semana. Este hecho coincide con los ejercicios militares que Rusia está realizando en la región.

El Ejército de EE. UU. envió componentes de la 11.ª División Aerotransportada a la isla de Shemya, Alaska, el 12 de septiembre, como muestra de su "fuerza letal preparada", en respuesta a estos ejercicios. La división, comúnmente conocida como los Ángeles Árticos, reside habitualmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson y Fort Wainwright en Alaska.

"Dado que el número de ejercicios agresivos alrededor de Alaska y las áreas circundantes, incluyendo el patrullaje conjunto ruso-chino de bombarderos realizado en junio, aumenta, el despliegue a la isla de Shemya demuestra la capacidad de la división para responder a los eventos en el Indo-Pacífico o en cualquier parte del mundo de manera oportuna, con una fuerza poderosa y letal preparada", declaró el mayor general Joseph Hilbert, comandante general de la 11.ª División Aerotransportada.

Hasta ahora, los aviones rusos no han violado el espacio aéreo territorial de EE. UU. ni de Canadá, confirmó NORAD. Sin embargo, el Departamento de Defensa ha estado monitorizando estos ejercicios militares de cerca.

"Estas actividades no son inhabituales y no se perciben como una amenaza", confirmó la subsecretaria de Prensa del Pentágono, Sabrina Singh, el lunes. "EE. UU. ha estado anticipando estos ejercicios planificados durante mucho tiempo, y no representan una amenaza para el territorio nacional de EE. UU. ni para la alianza de la OTAN".

Aunque este reciente despliegue militar no indica una escalada significativa de tensiones, la relación entre los dos principales adversarios militares de EE. UU., Rusia y China, ha remained tensa, principalmente debido al conflicto en curso en Ucrania. Aunque la administración de Biden ha tratado de restablecer la comunicación de alto nivel con China, incluyendo entre los líderes militares, China sigue siendo el principal competidor militar de EE. UU.

Navegar las relaciones diplomáticas con ambas naciones será un desafío importante, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en noviembre.

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, ha insinuado que adoptaría una estrategia diferente hacia estos adversarios en comparación con la administración Biden-Harris. Trump sugirió que intentaría resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania una vez en el cargo, y aludió a la posibilidad de una relación armoniosa entre EE. UU., China y Rusia si fuera elegido.

Durante una discusión con X Spaces mientras lanzaba una nueva empresa de criptomonedas, Trump se le preguntó si creía que había una fuerza destructiva que conspiraba en su contra después del aparente segundo intento de asesinato contra él.

"Tienes una fuerza de izquierda radical. Y tenemos fuerzas, por cierto, digo que tenemos muchas fuerzas malas en el mundo. El mundo es un lugar duro, y puedes ver eso con algunos de los eventos que han ocurrido. Nos han tratado, creo, de manera injusta, pero he logrado tener un éxito asombroso. Es una nación asombrosa de varias maneras, pero sí tenemos fuerzas malas", explicó Trump.

El ex presidente continuó explicando: "Tienes fuerzas externas que son los enemigos, y tú sabes, te refieres a ellos como Rusia, China, diversos lugares. No creo que sean enemigos. Creo que nos llevaremos

Lea también: