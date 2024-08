fuerzas en juego - El ejército chino muestra aviones no tripulados militares que se parecen a los pájaros

Aviones militares no tripulados son de gran valor para la guerra moderna y son casi inseparables de cualquier conflicto. Se están utilizando en Ucrania, los hutíes los utilizan para ataques a barcos en el mar Rojo y cada ejército investiga nuevos sistemas más útiles. Sin embargo, los drones son fácilmente reconocibles, especialmente los multicópteros pequeños que han sido modificados apresuradamente para el uso en primera línea.

Esto podría cambiar en el futuro. Según videos de las fuerzas militares chinas, possibly a unidad de operaciones especiales de la República Popular, parecen haber aparecido los primeros drones que se parecen a pájaros. En dos clips de video diferentes, publicados en un perfil especializado en tecnología militar china en X, anteriormente Twitter, se pueden ver los dos modelos.

En un video, se ve a un buceador lanzando un drone desconocido desde el agua. El avión no utiliza rotor, sino que bate sus alas como un pájaro. La técnica para drones parecidos a pájaros se llama "ornitóptero". Este término se utiliza cuando las alas, en lugar de los rotores, proporcionan lift y empuje.

A distancia, ya parece engañosamente real. En el segundo video, se puede ver un drone similar, pero un modelo significativamente más grande. Mientras que el primer "pájaro" podría representar a un gorrión o una paloma, las dimensiones del otro modelo son más similares a las de un águila o un buitre.

China deja en abierto para qué se utilizarán los drones

Lo que no se ve en los videos, que se parecen a material de propaganda, es cualquier posible weaponización de los drones - ya que no hay ninguna explosión que ver. La revista especializada "The War Zone" presume que estos pájaros podrían utilizarse principalmente para misiones de reconocimiento. Dado que los modelos parecen muy reales desde la distancia, la fotografía aérea sería menos visible que con copters convencionales.

El informe no descarta que los "pájaros" tengan suficiente espacio para llevar explosivos. Para ataques selectivos, ofrecerían una ventaja táctica, ya que el avión podría ser confundido con animales inofensivos hasta el impacto.

La idea de aviones de ataque parecidos a animales no es nueva. Ya en la década de 1960, el proyecto "Aquiline" de la CIA pretendía construir drones no tripulados con forma de pájaros. Aunque nunca entraron en acción, se consideran precursores de los drones de hoy.

La investigación de armas con características animales no se limita a los pájaros. En mayo, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos presentó la idea de una serpiente anillada

