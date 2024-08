- El ejército alemán busca reservistas para la defensa del país en Renania del Norte-Westfalia.

En respuesta al plan de defensa integral resultado de la invasión de Rusia a Ucrania, las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr) en Renania del Norte-Westfalia están buscando activamente a muchos reservistas para la defensa del hogar. Hasta ahora, se han llamado a alrededor de 500 reservistas, según el General de Brigada Hans-Dieter Müller, comandante del mando militar de Renania del Norte-Westfalia en Düsseldorf. Además, más de 1.400 ex militares y 546 suboficiales ya han presentado su solicitud.

Para alcanzar un tamaño objetivo de 1.000 personas para el regimiento de defensa del hogar, se necesitan hasta 4.000 reservistas, ya que cada puesto puede ser ocupado múltiples veces, dijo Müller. Particularly encouraging are the applications from non-commissioned officers who want to contribute to their country in these critical times.

Especialistas necesarios

Mientras que también hay unidades de infantería en la defensa del hogar, Müller dijo que especialistas como mecánicos, técnicos mecatrónicos y personal de cocina son particularmente necesarios. Este personal también es muy solicitado en el sector civil.

"No nos faltan luchadores, y con luchadores, también miramos su edad", dijo Müller. El límite de edad para el despliegue de infantería en el regimiento de defensa del hogar se ha establecido en el año de nacimiento de 1969. "Pero básicamente, podemos usar a todos hasta los 65. El mensaje es de 18 a 65", dijo Müller. "Entonces, tomamos a todos los que son adecuados".

El hecho de que se llenen múltiples veces los puestos también se debe a que la llamada de reservistas se basa en el principio de voluntariedad y depende de que los empleadores estén dispuestos a liberar a los reservistas. Además, el proceso de llamada puede tardar meses en algunos casos porque nadie puede unirse a las fuerzas armadas sin un control de seguridad. "Hay una línea de tolerancia cero en las fuerzas armadas".

Seguridad de la infraestructura en caso de emergencia

Las tareas principales de la defensa del hogar incluyen la seguridad de la infraestructura crítica para la defensa, como puertos o estaciones de tren, y el apoyo a las fuerzas aliadas en el transporte de mercancías a través de Alemania.

Los reservistas de la defensa del hogar también pueden ser desplegados en situaciones de emergencia y desastre. Por ejemplo, los reservistas fueron desplegados como ayudantes durante las inundaciones de 2021. Los soldados también coordinaron la respuesta a la COVID-19 en las autoridades sanitarias.

