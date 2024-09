El ejército alemán activa el sistema SLM IRIS-T: detalles sobre su papel en la protección de Europa de las amenazas de misiles

13:21 Rusia: Otro pueblo cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk cae bajo control

Rusia afirma haber asegurado otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso declara que el ejército ruso ha sometido completamente el pueblo de Karliwka, situado a unos 30 kilómetros de Pokrovsk. Pokrovsk sirve como un importante centro logístico para el ejército ucraniano. Las fuerzas ucranianas han estado retirándose de un avance ruso en la región durante varios meses.

12:59 Ucrania: Crimea repleta de sistemas de defensa aérea

Los ocupantes rusos de Crimea están utilizando diversos sistemas de defensa aérea para proteger el Puente de Kerch, según el portavoz de la Marina Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según Defense Express en la televisión nacional ucraniana. Se están utilizando sistemas de corto y largo alcance, incluyendo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus y Pantsir-S1. Crimea está "repleta de sistemas de defensa aérea", según Pletenchuk, debido a su importancia simbólica y práctica para los ocupantes. El Puente de Kerch, un proyecto importante del líder ruso Vladimir Putin, conecta el sur de Rusia con la península ilegalmente anexada y sirve como una ruta de suministro vital para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. La lucha por el puente continúa y Kyiv ha expresado frequently su intención de liberar la península. El puente serve como un punto estratégico de estrangulamiento.

12:32 Putin anuncia la visita de Xi a Rusia para la cumbre del BRICS

El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que el presidente chino Xi Jinping visitará Rusia para la próxima cumbre del BRICS en octubre. "Como se decidió, esperamos la visita del presidente chino Xi Jinping a la cumbre del BRICS", dijo Putin durante una reunión con el vicepresidente chino Han Zheng en el margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. Putin también propuso una "reunión bilateral de trabajo" con Xi. El grupo BRICS, que comprende Brasil, Rusia, India y China desde 2009, ha sido posteriormente.joinado por Sudáfrica, y este año, países como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. Los países del BRICS se ven a sí mismos como un contrapeso a los estados occidentales. Se reunirán para una cumbre en la ciudad rusa de Kazán desde el 22 al 24 de octubre. El Kremlin busca expandir su influencia y fomentar alianzas económicas más cercanas. Moscú y Pekín han fortalecido su asociación estratégica desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

12:00 Rusia: Attacke en Poltava objetivo soldados y instructores extranjeros

El Ministerio de Defensa ruso afirma que el ataque mortal en la ciudad ucraniana de Poltava estaba dirigido contra soldados y instructores extranjeros. El objetivo era un centro de entrenamiento militar. Según el ministerio, el instituto entrena especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de diversas partes de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados involucrados en ataques a objetos civiles en territorio ruso. Además, el ministerio afirma que utilizó el sistema de armas hipersónicas Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Además, las fuerzas rusas han tomado el control de otros dos asentamientos en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliwka. Según fuentes ucranianas, 50 personas murieron en el ataque a Poltava el martes.

11:43 Baerbock rinde homenaje al ministro de Relaciones Exteriores saliente de Ucrania

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha rendido homenaje a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. "Largas conversaciones en trenes nocturnos, en la G7, en la línea del frente, en Bruselas, frente a una central eléctrica bombardeada", escribe en X. "Hay pocas personas con las que he trabajado más de cerca que tú, @DmytroKuleba", añade. "Pones a la gente de tu país por encima de ti mismo". Le desea "lo mejor desde el fondo de mi corazón" y espera "volvernos a encontrar cuando la paz y la libertad hayan regresado a toda Ucrania".

11:24 Rusia modifica su doctrina nuclear en respuesta a los desafíos del Oeste

Según la Administración del Presidente ruso, las acciones del Oeste están obligando a Rusia a modificar su doctrina nuclear. Rusia se enfrenta a desafíos y amenazas de lo que llama el "Oeste" que exigen una reevaluación de la doctrina, citan agencias de noticias rusas al portavoz de la Administración del Presidente, Dmitry Peskov. Se está considerando que Ucrania podría emplear armas de largo alcance de EE. UU. en sus ataques en territorio ruso. El gobierno de Kyiv ha solicitado reiteradamente permiso a EE. UU. para utilizar las armas proporcionadas por sus aliados para atacar objetivos en lo profundo de Rusia. "Es evidente que los ucranianos lo harán", informó Peskov a la agencia RIA. "Estamos teniendo en cuenta todo esto". Rusia ya ha afirmado que modificará su doctrina nuclear, aunque no ha revelado detalles. La directriz permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está amenazada.

10:19 Munz: El ataque a Poltava podría revertirse en contra de Rusia

Rusia está atacando la ciudad ucraniana de Poltava con misiles, con informes de uno de los ataques aéreos más pesados desde el inicio del conflicto. Sin embargo, los medios rusos lo presentan como un "éxito espectacular", según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Mientras tanto, Rusia parece estar cambiando su estrategia.

09:52 El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania Publica Estimaciones de las Pérdidas RusasEl Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha publicado cifras actualizadas sobre las bajas entre los soldados rusos en Ucrania. El informe indica que Rusia ha sufrido alrededor de 620,350 bajas desde el 24 de febrero de 2022, lo que equivale a una pérdida diaria aproximada de 1.390 soldados. Además, se han destruido siete tanques, 30 sistemas de artillería y 43 drones, según el informe de Kyiv. Las pérdidas totales de Rusia, según Ucrania, incluyen 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sitúan estas cifras más bajas, pero aún se consideran las mínimas.

09:21 El Gobernador de Lviv Declara 'Día Trágico' - Aumenta el Recuento de MuertosEl recuento de muertos por los ataques aéreos rusos en Lviv, una ciudad occidental de Ucrania, ha aumentado. Según el Gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, siete personas, incluyendo a dos niños, perdieron la vida durante los ataques nocturnos. Kosyzkyj lo describió como un "día trágico" para su región y una gran tragedia. En una publicación anterior, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, había informado de cinco muertos y más de 30 heridos.

08:49 El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania presenta su renunciaEl Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha presentado su renuncia, según ha informado el Presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk. El Parlamento discutirá esta renuncia en su próxima reunión, según el anuncio de Stefantchuk en Facebook. Varios otros ministros también han renunciado recientemente (ver entradas 00:47 y 22:06). Estas renuncias significan una importante reestructuración del gobierno ucraniano. Se espera que el miércoles sea el día de los despidos, según el líder del partido en el poder, Servidor del Pueblo, David Arachamia, en Telegram. El jueves se espera que sea el día de los nombramientos.

08:03 Zelenskyy Describe el Ataque a Poltava como 'Devastador'El Presidente Volodymyr Zelenskyy describió el ataque con cohetes rusos en Poltava como uno de los ataques más mortíferos desde que comenzó la guerra, en su discurso de la noche. Reveló que aún hay personas atrapadas bajo los escombros y volvió a apelar por sistemas de defensa aérea.

07:39 Grossi Advierte sobre el Peligro de un Desastre en la Central Nuclear de ZaporizhzhiaDurante una reunión en Kyiv, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, discutieron la situación de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia. Grossi visitará la Central Nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, el miércoles. Según Reuters, Grossi informó a Zelenskyy que la situación en la planta es "peligrosa" y que el riesgo de una catástrofe persiste. La planta de energía nuclear cayó bajo el control ruso después de la invasión de Moscú en Ucrania en febrero de 2022 y actualmente está inactiva. Ambos bandos se han acusado mutuamente de bombardear la planta, tanto Moscú como Kyiv niegan estas acusaciones.

07:18 Dos Muertos y 19 Heridos en el Ataque a LvivAl menos dos personas han perdido la vida y otras 19 han resultado heridas como resultado de los ataques aéreos rusos en la ciudad occidental de Ucrania de Lviv. El Gobernador de la región, Maksym Kozytskyi, informó esto en Telegram.

06:53 Ucrania Pide Apoyo Adicional para los Esfuerzos en la Línea del FrenteUcrania está pidiendo más ayuda para su sector agrícola y esfuerzos de desminado, según informó el medio alemán "Rheinische Post", citando una respuesta gubernamental a una pregunta de la Unión. Esto incluye un programa de financiamiento para tierras agrícolas cerca de la línea del frente. El gobierno alemán ha sido instado a evaluar el posible apoyo. Se necesitaría una prima de seguridad para el personal, y Ucrania también ha solicitado la extensión de un programa financiado por el Ministerio de Agricultura para la entrega de generadores. Además, se necesita apoyo para el desminado en las regiones cerca de la línea del frente. El Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo actualmente está involucrado en un proyecto de detección y limpieza de minas, lo ha confirmado el gobierno alemán.

06:17 Incendio en Lviv después del Ataque con Drones RusosSe ha declarado un incendio cerca de la estación de tren principal de Lviv, después de los ataques aéreos rusos en la ciudad en el oeste de Ucrania. También se han dañado dos edificios escolares, con muchas ventanas rotas, según el Gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyi, en Telegram. Se cree que varios drones Shahed se utilizaron en el ataque aéreo ruso. Los servicios de defensa aérea y de rescate están prestando asistencia. Las escuelas afectadas han sido cerradas, anunció el Alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, en Telegram. Al menos seis personas, incluyendo a un niño de 10 años, han resultado heridas. Lviv se encuentra en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, alejado de la línea del frente, pero ha sido objetivo de ataques desde que comenzó el conflicto.

04:35 Biden Promete Nueva Ayuda de Defensa Aérea para UcraniaDespués del devastador ataque ruso en Poltava, el Presidente de EE. UU., Biden, promete dar más sistemas de defensa aérea a Ucrania. "Condeno firmemente este brutal ataque", dice Biden. Washington seguirá apoyando militarmente a Kyiv, "incluido el suministro de sistemas y capacidades de defensa aérea esenciales para que Ucrania proteja sus fronteras". El Presidente Zelenskyy reiteró su demanda a sus aliados internacionales después del ataque, que resultó en al menos 51 muertos. Pidió a Ucrania que obtenga rápidamente nuevos sistemas de defensa aérea y que utilice las armas de largo alcance ya proporcionadas para atacar territorio ruso.

02:52 Kyiv Sufre Nuevo Ataque con DronesRussia lanza otro ataque con drones sobre Kyiv. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas luchan por repeler los ataques en las afueras de la capital, según los informes de Telegram del ejército ucraniano. Todavía no hay información sobre el número de drones utilizados y la magnitud de los daños. El ataque nocturno forma parte de una serie de raids aéreos de Rusia sobre Kyiv que han aumentado en las últimas semanas.

01:32 Zelensky sobre Kursk: Mantenerlo hasta que Putin HableUkraine busca mantener los territorios ocupados en la región rusa de Kursk hasta que Putin se siente a negociar, revela el presidente Zelenskyy en una entrevista con el broadcaster estadounidense NBC News. La ocupación de los territorios forma parte integral del plan de victoria de Ucrania, menciona Zelenskyy. En general, Ucrania no necesita tierra rusa. Zelenskyy no especifica si capturar más territorio ruso está en los planes. La operación de Kursk se mantuvo en secreto, incluso el presidente de EE. UU. no fue informado.

00:47 El Gabinete Ucraniano Inicia Renuncias MasivasCuatro ministros renuncian ante una esperada reestructuración del gabinete en Ucrania. Según los informes ucranianos, incluyen a Olga Stefanishyna (Subsecretaria de Asuntos Europeos), Oleksandr Kamyshin (Ministro de Industrias Estratégicas), Denys Malyuska (Ministro de Justicia) y Ruslan Strilets (Ministro del Medio Ambiente). No está claro si los cuatro ministros se moverán a nuevos cargos de alto nivel. "Una gran reestructuración del gobierno es inminente", dice David Arakhamia, la figura principal del partido gobernante Servidor del Pueblo en Telegram. "Mañana habrá un día de despidos, seguido de un día de nombramientos", declara Arakhamia, quien se considera un asociado cercano del presidente ucraniano Zelensky.

23:16 Después del Ataque con Cohetes en Poltava: Zelensky Pide Uso de Armas de Largo AlcanceDespués del ataque mortal con cohetes de Rusia en Poltava, el presidente ucraniano Zelensky pide la autorización para usar armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos serán imposibles si podemos destruir los sitios de lanzamiento y aeródromos militares de los ocupantes, así como su logística", dice Zelensky en su dirección diaria de video. Hasta el momento de sus declaraciones, el recuento de muertos en Poltava ha ascendido a 51, y el número de heridos a 271. Se cree que aún hay más personas atrapadas bajo los escombros.

22:06 Zelensky Destituye a Otro Alto FuncionarioEl presidente ucraniano Zelensky ha despedido a Rostyslav Shurma, el primer deputy chief of the presidential office, según se indica en un decreto en el sitio web del presidente. Además, Olha Stefanishyna, quien servía como viceprimera ministra y ministra de integración europea en Ucrania, renunció, según el anuncio del presidente del parlamento. Varios otros ministros habían presentado anteriormente sus renuncias. Zelensky explicó que se están realizando cambios para fortalecer el gobierno. "El otoño será altamente significativo. Nuestras instituciones estatales deben estar arregladas para que Ucrania pueda lograr todos los resultados que necesita".

21:42 Reportero de ntv en Poltava: "Los Residentes Experimentaron Momentos Extremadamente Tensos"Ucrania informa uno de los ataques aéreos más pesados ​​de la guerra. Se informan muchas bajas y heridos. La reportera de ntv Kavita Sharma está en la escena y describe la "atmósfera muy tensa" y cómo los residentes experimentaron el ataque con cohetes.

aquí.21:25 Ucrania Acusa a Rusia de Ejecutar Prisoneros de GuerraLa Oficina del Fiscal General de Ucrania acusa a soldados rusos de matar a más soldados capturados. Se han iniciado investigaciones sobre el tiroteo de tres ucranianos en el área de Torez de la región oriental ucraniana de Donetsk, según su publicación en Telegram. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un búnker con las manos en alto. "Los ocupantes les hicieron tumbarse boca abajo y los ejecutaron inmediatamente", escribió la oficina, citando videos que circulan en línea.

