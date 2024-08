- El Eintracht Frankfurt está de duelo por la muerte de Ronny Borchers.

El excentrocampista de Frankfurt, Ronald Borchers, apodado "Disco-Ronny", es llorado por el club tras su fallecimiento a los 67 años. El equipo de la Bundesliga con sede en Hesse confirmó la noticia el domingo, citando información de los hijos de Borchers. Durante su etapa en el club, Borchers jugó 213 partidos de primera división, marcó 28 goles y representó a Eintracht Frankfurt desde 1975 hasta 1984. Sus compañeros de equipo incluyeron a Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim y Kickers Offenbach.

Borchers alcanzó sus mayores éxitos con Eintracht Frankfurt. En 1980, ganó la Copa de la UEFA con el legendario equipo que incluía a Karl-Heinz Körbel y Bernd Hölzenbein, y al año siguiente, ganó la Copa DFB. Después de retirarse, entrenó a varios equipos regionales.

Axel Hellmann, portavoz de la junta directiva de Eintracht, expresó sus sentimientos, diciendo: "Ronny escribió la historia de Eintracht". Recordó el gol de Borchers contra el 1. FC Kaiserslautern en 1981. "Incluso después de su carrera, Ronny siguió siendo una figura esencial para nuestra Eintracht como embajador de la marca".

El apodo de Borchers surgió de un partido amistoso en Bad Homburg cuando un espectador gritó: "¡Hasta pronto en la discoteca!". Según Borchers, así es como obtuvo su apodo, como compartió en una entrevista con hr.

Borchers representó a Alemania en seis ocasiones entre 1978 y 1981. En una ocasión dijo: "Nunca tuve la estabilidad y la continuidad que era posible. Fui un joven whose rise was like a rocket. I thought I had made it. Gerd Müller wore a fur coat, so I bought one too".

En noviembre de 1981, Borchers brilló en la victoria por 9-2 de Eintracht contra el Werder Bremen, estableciendo un récord de la mayor victoria de la Bundesliga hasta la fecha. Borchers marcó un hat-trick en solo 19 minutos.

