- El ecopolítico pide una acción urgente tras la elección de Turingia

Madeleine Henfling, la posible líder de los Verdes de Turingia, espera que el AfD intente desestabilizar la formación del gobierno después de las elecciones estatales. En caso de caos severo, Henfling cree que el AfD podría aprovechar la situación para apartar a sus rivales, insertarse en procesos de toma de decisiones críticos y, en última instancia, aspirar a un voto directo para el primer ministro del estado. Según ella, el AfD podría estar ansioso por un voto electoral directo inmediato para el primer ministro del estado.

Según la Constitución de Turingia, dentro de los 30 días siguientes a las elecciones, se debe establecer el nuevo parlamento estatal. Henfling destaca la importancia de este plazo como un período crítico.

Después de la formación del nuevo parlamento estatal, es posible un voto electoral directo para el primer ministro del estado. En la tercera ronda de votación, el candidato que obtenga más votos gana, sin necesidad de una mayoría absoluta.

Hay preocupaciones de que Björn Höcke, líder del AfD de Turingia, podría presentarse si el AfD sale como el partido dominante en las elecciones estatales. Según las encuestas, el AfD, etiquetado como extremista, ha liderado las encuestas durante varios meses.

Georg Maier, candidato principal del SPD, también comparte preocupaciones sobre una posible formación de gobierno problemática. Maier cree que el AfD instigará el desorden solicitando un voto electoral directo temprano para el primer ministro del estado u otras cosas similares, con el objetivo de desestabilizar las negociaciones de la coalición. Él enfatizó que esto es su estrategia para atacar la democracia internamente.

Voigt Especifica Condiciones para la Candidatura

Mario Voigt, el posible candidato del CDU para asumir la cancillería estatal de Erfurt como jefe de gobierno, declaró en una entrevista con "taz" que solo buscaría un voto electoral directo para el primer ministro del estado si Turingia y sus instituciones democráticas están protegidas. Voigt ha prometido evitar cualquier cooperación con el AfD y ha etiquetado a Höcke como una amenaza para la nación.

Cuando se le preguntó si la historia podría repetirse, como sucedió el 5 de febrero de 2020, cuando el político del FDP Thomas Kemmerich fue elegido jefe de gobierno con votos del AfD, Voigt articulated que habían aprendido de esa experiencia.

Las encuestas sitúan al AfD entre el 28 y el 30%, con el CDU de Voigt estancado en el 21-23%. Detrás de ellos, el BSW de Wagenknecht está pisándoles los talones con un 19-21%. Esto podría convertirse en una carrera por el segundo lugar y la oficina del primer ministro, sin que ningún otro partido esté interesado en establecer una coalición con el AfD.

Henfling también compartió sus reservas sobre las demandas del partido BSW de Wagenknecht para un nuevo enfoque hacia el AfD. Ella está preocupada por una posible alianza entre el BSW y el AfD debido a las similitudes en áreas de política dentro de sus programas. Además, hay un peligro de que los miembros del BSW puedan ser abrumados en el escenario político debido a su falta de experiencia.

Posible Consentimiento para las Leyes del AfD

Katja Wolf, candidata principal del BSW, causó controversia al decir, durante una ronda de televisión, que su partido podría aprobar leyes del AfD si se considera adecuado. La fundadora del partido, Sahra Wagenknecht, luego disputó esta estrategia, stating that it had failed to stop the AfD.

Maier ve al BSW como una alternativa al AfD, pero luego actúa como un proveedor de coalición en esencia. Él sigue siendo escéptico acerca del BSW, expresando preocupaciones sobre su contenido y personal. Él reafirma que el SPD no participaría en un gobierno que dependa de mayorías variables que involucren al AfD.

