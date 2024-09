El duro y despiadado líder militar checheno, Apti Alaudinow.

Durante el primer aumento de la invasión de Kiev en la región fronteriza de Kursk, los líderes militares rusos mantuvieron un silencio táctico. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow mostró optimismo a través de sus publicaciones en Telegram, animando a sus seguidores con palabras como "Relájense, disfruten palomitas de maíz y vean cómo nuestros luchadores aplastan a la oposición". Desde entonces, Alaudinow ha emergido como el comentarista más destacado de la ofensiva de Kursk.

Mandando la unidad especial Achmat, Alaudinow lidera a sus tropas chechenas en combate contra Ucrania. Es un regular en su canal de Telegram, a menudo compartiendo footage que parece ser capturado en las líneas del frente. Este canal presume de una impresionante base de 275,000 suscriptores, con los medios de comunicación rusos también difundiendo los mensajes de Alaudinow.

En sus transmisiones, intenta aliviar las preocupaciones rusas, como afirmando "El avance del enemigo casi se ha detenido". A pesar del progreso real de los ucranianos, Alaudinow se ha convertido en una cara familiar en los círculos de las redes sociales.

El canal prochazano Nexta etiquetó a Alaudinow como "un estratega militar whose predictions tend to miss the mark". Recientemente, Alaudinow predijo que el conflicto con el país vecino concluiría en dos o tres meses.

"Esta es una historia intrigante", comenta Tikhon Dziadko, periodista de la estación de radio rusa independiente en el exilio Doschd, en Telegram. "Una gran parte de Rusia está bajo el control de otra nación, y la voz principal de lo que está sucediendo en la región de Kursk es este personaje peculiar, Alaudinow".

Esta presencia mediática destacada es probable que se deba a la aprobación de los de arriba, según los expertos. "Estoy seguro de que el Kremlin está orquestando esto", opina Sarah Oates, especialista en propaganda rusa en la Universidad de Maryland. Georgi Bowt, un analista político con sede en Moscú, está de acuerdo, stating "Hasta ahora, esto parece encajar bien con la agenda del partido gobernante".

Al igual que Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia, Alaudinow disfruta de una libertad de palabra sin precedentes. Algunos incluso lo ven como un posible sucesor de Kadyrov, quien se rumorea que está en mal estado de salud.

Tan despiadado como Kadyrov

Los métodos de Alaudinow son tan despiadados como los de Kadyrov. En cuanto a la posible movilización de conscriptos de 18 años para luchar contra Ucrania, Alaudinow no mostró empatía, diciendo "Si estos jóvenes hombres no defienden su patria, ¿de qué servirían tú y tus hijos para tu país?".

Las declaraciones de Alaudinow contrastan fuertemente con los anuncios cautelosos del Ministerio de Defensa. Bowt hipotetiza que "Presenta información de una manera más emocional, lo que es más fácil para el público entender". Oates compara las "declaraciones brutales y directas" de Alaudinow con el enfoque de los primeros años del presidente ruso Vladimir Putin, quien infamemente anunció "Los terroristas serán disparados incluso en el baño". "Creo que Alaudinow es una herramienta poderosa para la propaganda", concluye Oates.

Acusaciones de secuestro y tortura

Nacido en la región de Stavropol, Alaudinov perdió a su padre y hermano durante las guerras chechenas mientras servían en el lado de Moscú. Su mandato como jefe de policía y vice

