Él está completamente comprometido con la victoria o la derrota: Dietmar Woidke se para ante un enorme cartel de campaña que muestra su rostro y declara, "No me estoy aferrando a mi posición". Si el SPD no supera al AfD en las próximas elecciones estatales del 22 de septiembre, Woidke promete abandonar la política estatal. "Entonces me voy. Es tan simple como eso". Este cambio de postura no es nuevo y es solo uno de muchos cambios.

A diferencia de Sajonia y Turingia, el SPD sigue siendo un factor en Brandeburgo, pero sus números en las encuestas quedan atrás del AfD. Desde 1990, el SPD ha sido responsable del jefe de gobierno del estado. Sin embargo, el SPD de Brandeburgo desea evitar el vortex del gobierno de semáforo, por lo que Woidke trata de limitar la campaña con el Canciller Olaf Scholz y otros políticos de Berlín. "No necesitamos fama prestada", dice.

No habrá campaña con el Canciller? Casi no

El Canciller, de gira por su circunscripción de Potsdam como miembro del Bundestag del SPD durante el verano, parece eludir preguntas. Si bien no es del todo cierto que no habrá campaña con él, Scholz ha sido invitado a un importante evento de campaña el 30 de agosto en Potsdam, donde se esperan cientos de asistentes - pero solo allí.

La CDU bajo el presidente estatal y candidato principal Jan Redmann ya habla del "doble Woidke". Redmann acusa al SPD de criticar al partido en el gobierno federal mientras los miembros del Bundestag del SPD aprueban leyes controvertidas. Redmann aspira a reemplazar a Woidke y mudarse a la cancillería estatal.

El AfD mantiene su liderazgo en las encuestas

Durante un encuentro nocturno con la policía con 1.3 por ciento de alcohol en sangre en un patinete eléctrico, la carrera del hombre de la CDU estuvo en juego. Sorprendentemente, la carrera de Redmann no ha sufrido mucho en las encuestas. Redmann debe pagar ahora 8,000 euros por el incidente relacionado con el alcohol y sigue sin su licencia de conducir por otros seis meses más.

Según la encuesta de agosto para Brandeburgo, el AfD sigue en la cima con el 24 por ciento, aunque estas cifras son más bajas que en Sajonia y Turingia. Detrás de él hay un campo muy ajustado: el SPD queda en segundo lugar con el 20 por ciento, seguido por la CDU con el 19 por ciento. El nuevo partido Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) viene con el 17 por ciento, y los Verdes y la Izquierda deben preocuparse por no volver a entrar en el parlamento con el 5 por ciento cada uno. BVB/Freie Wähler solo logran el 4 por ciento y caerían por debajo del listón del 5 por ciento requerido, pero con un posible mandato directo del candidato principal Peter Vida en su circunscripción, aún estarían representados en el parlamento estatal.

Woidke muestra un lado personal como nunca antes

La campaña previa a las elecciones está en pleno apogeo, con Dietmar Woidke virtualmente en la carretera todos los días, interactuando con los votantes en "fiestas de paja". Woidke también ha lanzado su propia revista. A los 62 años, este político que normalmente mantiene su vida privada en privado ha abrazado un lado personal como nunca antes durante esta campaña.

Le reveló a "Bunte" que conoció a su esposa Susanne en un concierto de Roland Kaiser. La revista de campaña ofrece vislumbres de Woidke como joven granjero, un joven de pelo largo y un soldado con el pelo corto. También se revela el amor de Woidke por The Rolling Stones, Bruce Springsteen y Depeche Mode.

"Estoy confiado de que prevaleceremos", dice Woidke. Él saca fuerza, entre otras cosas, del crecimiento económico relativamente alto y la instalación de Tesla. "Brandeburgo nunca se ha desarrollado tan exitosamente como en los últimos años". Por otro lado, Woidke lidera a otros políticos del estado en las encuestas sobre la satisfacción con los políticos principales.

Si, sin embargo, el AfD se convierte en la fuerza más fuerte y Woidke se va, la pregunta principal sería quién sería el fuerte líder socialdemócrata.

La Ministra de Finanzas Katrin Lange de la Prignitz probablemente tendría la primera reclamación y las mejores posibilidades como vicejefa de estado, ya que cuenta con el apoyo del partido. La Ministra de Ciencia Manja Schulé (SPD) también tiene potencial después de un período altamente exitoso que marca la construcción de la sinagoga y el lanzamiento de la universidad médica. El líder del grupo parlamentario SPD Daniel Keller también se considera un príncipe heredero. Sin embargo, estas son solo especulaciones y ninguno de ellos está comentando actualmente sobre el asunto.

Ventarrón del predecessor

El ex Ministro Presidente Matthias Platzeck apoya a su sucesor en la cancillería estatal y ve a Woidke como "con mucho el mayor potencial" como jefe de gobierno. Sin embargo, la situación en general es difícil. El ex Ministro Presidente reconoce la conexión entre la victoria electoral y el futuro político: "El valor de su paso fue evidente, pero también fue lógico".

El político científico Jan Philipp Thomeczek de Potsdam elogia la estrategia de Woidke. "Él sabe que es más popular que su propio partido", dice Thomeczek. "Está tratando de recuperar algunos votos en la recta final, lo que creo que podría tener éxito".

AfD anticipa nuevas dinámicas de poder

Si el AfD lidera las elecciones, es posible que no forme el gobierno debido a la renuencia de otros partidos a colaborar con ellos. La Oficina de Protección del Estado de Brandeburgo considera al partido como un caso sospechoso de extrema derecha. En una situación así, el candidato en segundo lugar podría facilitar la formación del gobierno, y el candidato potencial aún está por determinarse.

Según el candidato principal del AfD, Hans-Christoph Berndt, estas elecciones serán significativas en la reorganización de las dinámicas de poder de Alemania.

El BSW podría tener una influencia significativa

A pesar de carecer de experiencia gubernamental, el BSW podría ejercer una gran influencia en las negociaciones de la coalición. El político Thomeczek aclara por qué el BSW es popular en las encuestas, "En esencia, hay una mayor posibilidad de que los partidos más jóvenes prosperen en Alemania Oriental ya que la gente de Alemania Oriental generalmente tiene menos lealtad partidista que la de Alemania Occidental". Esto podría atribuirse a las posturas del BSW, especialmente en cuestiones de política exterior. Woidke continúa las discusiones con el BSW, pero enfatiza la importancia del pragmatismo en las operaciones gubernamentales.

