- El dúo de estrellas lanza un single conjunto

Juntos, tienen 28 Grammy y ahora una canción juntos: Las megastars Lady Gaga (38) y Bruno Mars (38) se han unido para un single y han lanzado la balada de amor "Die With A Smile" y su video musical acompañante el viernes por la mañana (16 de agosto).

El video musical, inspirado en estética vintage, ya ha recibido casi un millón de vistas en YouTube y ha llegado al cuarto puesto en tendencias. En el video, Gaga se ve sentada en un piano y fumando un cigarrillo mientras Mars toca la guitarra. Ambos artistas llevan atuendos de mezclilla y camisas o blusas rojas, emparejando su estilo. El dúo anunció su colaboración en Instagram la noche anterior, con Gaga anteriormente promocionando el proyecto con un clip corto en sus redes sociales, donde se la ve tocando algunas notas en un piano mientras lleva una camiseta con la cara de Mars.

Lady Gaga Eloga el Talento de Bruno Mars

En un comunicado de prensa, Gaga explica cómo surgió el dueto: "Bruno y yo tenemos un gran respeto el uno por el otro y habíamos estado hablando de una colaboración. Estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche después de un día largo, me invitó a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando". Los dos se quedaron despiertos toda la noche, terminando la canción y grabándola. "El talento de Bruno es increíble", dice Gaga, ganadora de 13 Grammy. "Su habilidad musical y visión son de la más alta calidad. No hay nadie como él". Mars añade: "Fue un honor trabajar con Gaga. Es una icono y hace que esta canción sea mágica. Estoy muy emocionado de que la escuchen".

Ambos Artistas Lanzarán Próximos Álbumes

Los fans de ambos artistas seguramente se alegrarán con esta colaboración, ya que ninguno ha lanzado nuevos álbumes en un tiempo. El último álbum de estudio de Gaga, "Chromatica", se lanzó hace más de cuatro años, y en 2021 lanzó "Love for Sale" con Tony Bennett (1926-2023). Su séptimo álbum de estudio, "LG7", está previsto para su lanzamiento pronto.

Mars, también, no ha lanzado un álbum en solitario desde 2016, y su último álbum, "An Evening with Silk Sonic", se lanzó en 2021. El ganador de 15 Grammy también tiene previsto lanzar su cuarto álbum de estudio, "BM4", pronto.

Sus talentos artísticos combinados, de una capacidad que les ha valido un total de 28 Grammy, se destacan en su nueva canción juntos. El esfuerzo colaborativo entre Lady Gaga y Bruno Mars, cada uno con su propia capacidad instrumental, resulta en una mezcla armoniosa de sonidos.

